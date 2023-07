Βασίλης Σπανούλης: Η Αρμάνι Μιλάνο αντίπαλος του Ολυμπιακού στο παιχνίδι-γιορτή

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός γνωστοποίησε σήμερα (7/7) ότι η Αρμάνι Μιλάνο θα είναι ο αντίπαλος των «ερυθρολεύκων» στο φιλικό που θα διεξαχθεί στις 17 Σεπτεμβρίου στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, μετά την τελετή στην οποία θα τιμηθεί ο Βασίλης Σπανούλης για την προσφορά του στους Πειραιώτες.

Η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής:

«Η μεγάλη μέρα πλησιάζει. Στις 17/9/2023 η ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ θα τιμήσει τον μύθο Βασίλη Σπανούλη και σ’ αυτή τη γιορτή θα είναι παρόντες όλοι οι φίλοι του. Συμπαίκτες και αντίπαλοι που είχε σ’ αυτή τη μοναδική διαδρομή που διένυσε στα παρκέ.

Στο Στάδιο Ειρήνης & Φιλίας θα βρεθούν και οι πρωταθλητές Ιταλίας. Η Ολίμπια Μιλάνο θα είναι η αντίπαλος του Ολυμπιακού στον αγώνα που θα πραγματοποιηθεί μετά το πέρας της τελετής.

Για αυτό το φιλικό προς τιμή του V-Span μίλησε ο προπονητής και πρόεδρος της ιταλικής ομάδας, Ετόρε Μεσίνα: «Η Ολίμπια Μιλάνο, ως οργανισμός, είναι περήφανη και τιμάται από το γεγονός ότι θα έχει την ευκαιρία να συμμετέχει στο παιχνίδι – γιορτή για τον Βασίλη Σπανούλη. Υπήρξε ένας τρομερά ικανός παίκτης που επηρέασε μια γενιά αθλητών και φιλάθλων σ’ όλη την Ευρώπη με τις κρίσιμες φάσεις του, τη δημιουργικότητα και τη διαχρονικότητα του» τόνισε ο Ιταλός τεχνικός και συμπλήρωσε: «Δεν είχα ποτέ την ευκαιρία να τον κοουτσάρω, αλλά βίωσα τη δυσκολία να είσαι αντίπαλος προπονητής σ’ ένα τόσο μεγάλο παίκτη που ήταν «εφιάλτης» για μένα και για κάθε άλλο προπονητή. Ωστόσο, δεν ήταν μόνο ένας τρομερά ανταγωνιστικός και… νικητής παίκτης, αλλά και ένας άνθρωπος και αντίπαλος υψηλού επιπέδου. Για μένα προσωπικά και για την Ολίμπια Μιλάνο, η 17η Σεπτεμβρίου θα είναι μια σπουδαία ευκαιρία να γιορτάσουμε μαζί με έναν αληθινό πρωταθλητή».

Οι πρωταθλητές Ιταλίας εκτός από τη γιορτή προς τιμή του Βασίλη Σπανούλη, θα δώσουν ένα ακόμα φιλικό κεκλεισμένων των θυρών με τους νταμπλούχους Ελλάδας την Παρασκευή, 15 Σεπτεμβρίου».

