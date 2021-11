Βαλεντίνο Ρόσι: Γνώρισε την αποθέωση και από τον Ρονάλντο – ΒΙΝΤΕΟ

Ο Βαλεντίνο Ρόσι αποφάσισε να βάλει τέλος στην τεράστια καριέρα του και ο κόσμος του μηχανοκίνητου αθλητισμού τον αποχαιρέτησε στην πίστα της Βαλένθια. Δεν ήταν όμως μόνο οι άνθρωποι που ζουν στον κόσμο του Μoto GP που θέλησαν να του εκφράσουν τον θαυμασμό τους, αφού ο Ιταλός αναβάτης γνώρισε την αποθέωση και από τον Ρονάλντο, ο οποίος πήγε να τον χαιρετήσει στο φινάλε της κούρσας στο box που βρισκόταν, αναφέρει το filathlos.gr.

“Ήρθα για να χαιρετήσω μία θαυμάσια καριέρα. Ο Βαλεντίνο είναι ένας πρωταθλητής που μας έκανε να ονειρευόμαστε. Θυμάμαι ότι γνωριστήκαμε το 1999 στην Πινετίνα. Μοιραστήκαμε πάρα πολλά πάθη, αρχής γενομένης από εκείνο της Ίντερ”, τόνισε ο παλαίμαχος Βραζιλιάνος επιθετικός με δηλώσεις του στην ιταλική ιστοσελίδα “Sky”.

Δείτε το βίντεο από τη συνάντηση του Ρονάλντο με τον Βαλεντίνο Ρόσι:

These scenes 💛@ValeYellow46 is greeted his idol Ronaldo! 🙌#GrazieVale #ValenciaGP 🏁 pic.twitter.com/2HDhgWHm9N

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 14, 2021