Τσιτσιπάς: Το μήνυμά του στην κάμερα αφήνει υποσχέσεις

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε με 3-0 σετ του Μίκαελ Ίμερ και πέρασε εύκολα στον 2ο γύρο του Australian Open, όπου εκεί θα αντιμετωπίσει τον Σεμπάστιαν Μπαες.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης ο Έλληνας τενίστας έγραψε ένα ιδιαίτερο και πολλά υποσχόμενο μήνυμα στην κάμερα της διοργάνωσης μετά από τη νίκη του λέγοντας «Rip it, let’s get this bread». Αυτό στην αμερικανική αργκό σημαίνει «Σκίσε το, πάμε να βγάλουμε λεφτά».

Το μήνυμα αυτό που έγραψε ο Στέφανος Τσιτσιπάς αφήνει πολλές υποσχέσεις για το μέλλον του στο τουρνουά της Αυστραλίας και το μόνο που απομένει είναι να φανεί το πόσο μακριά μπορεί να φτάσει.