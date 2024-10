Τρινκιέρι: «Ο Βεζένκοφ είναι ο Κλέι Τόμπσον της Ευρώπης – Φτιαγμένος για τον τίτλο ο Ολυμπιακός»

Συνέντευξη Τύπου παραχώρησε σήμερα ο Αντρέα Τρινκιέρι, ενόψει του αγώνα της Ζαλγκίρις Κάουνας, με τον Ολυμπιακό, στο ΣΕΦ, για την 2η αγωνιστική της Euroleague. Ο Ιταλός τεχνικός της ομάδας της Λιθουανίας συνέκρινε τον Σάσα Βεζένκοφ με τον 34χρονο Αμερικανό γκαρντ/φόργουορντ παίκτη των Ντάλας Μάβερις και τέσσερις φορές πρωταθλητή ΝΒΑ Κλέι Τόμπσον.

«Ο Σάσα Βεζένκοφ είναι ο Κλέι Τόμπσον της Ευρώπης,» τόνισε ο Αντρέα Τρινκιέρι, ενώ στη συνέχεια εξέφρασε τη διαφωνία του με όσους ισχυρίζονται πως ο Ολυμπιακός ίσως χρησιμοποιήσει τον Εβάν Φουρνιέ ως κεντρικό πρόσωπο στην άμυνα για να σταματήσει την επίθεση των Λιθουανών.

Ο Τρινκιέρι εξέφρασε και την άποψη πως «Ο Ολυμπιακός είναι φτιαγμένος για κερδίσει τον τίτλο της Euroleague επιτέλους», τονίζοντας πως ο Παναθηναϊκός και η Φενερμπαχτσέ είναι μαζί με τον Ολυμπιακό οι τρεις καλύτερες ομάδες της Euroleague αυτή τη στιγμή.

Πριν μιλήσει, πάντως για το επερχόμενο ματς με τον Ολυμπιακό στη Euroleague, ο Αντρέα Τρινκιέρι ζήτησε συγγνώμη από Λιθουανό δημοσιογράφο, για όσα είχε δηλώσει μετά την ήττα της Ζαλγκίρις στο λιθουανικό πρωτάθλημα από τη Ρίτας Βίλνιους. Ο Ιταλός επέκρινε τη νοοτροπία του συγκεκριμένου δημοσιογράφου μετά από ερώτηση ως προς το κίνητρο των παικτών για το λιθουανικό ντέρμπι με τον Ρίτας Βίλνιους. «Αν σκεφτόμουν όπως εσύ, θα έπρεπε να γίνω κηπουρός», είχε πει συγκεκριμένα ο Τρινκιέρι, αποκαλώντας αργότερα τον δημοσιογράφο «ένας φτωχό άνθρωπου που έχει ζει φτωχά».

Μάλιστα, ο Τρινκιέρ με την έναρξη της συνέντευξης Τύπου σήμερα, αφού πρώτα απολογήθηκε στον Λιθουανό δημοσιογράφο, εν συνεχεία του χάρισε ένα μπουκάλι κρασί από την προσωπική συλλογή του.

Andrea Trinchieri publicly apologized to the journalist for a strongly-worded answer after a loss against Rytas Vilnius 👏 pic.twitter.com/0K1ar8Nk7g

— BasketNews (@BasketNews_com) October 9, 2024