Τραγωδία στην Κροατία: Σκοτώθηκε ο οδηγός του WRC, Κρεγκ Μπριν

Τραγωδία στην Κροατία, καθώς ο οδηγός του WRC, Κρεγκ Μπριν σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα με το αγωνιστικό Hyundai i20 N Rally1.

Ο Ιρλανδός οδηγός έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια δοκιμών, πριν από το Ράλλυ Κροατίας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ομάδας του, ο συνοδηγός του, Τζέιμς Φάλτον, είναι καλά στην υγεία του.

Statement from Hyundai Motorsport pic.twitter.com/GLNXbphVQW

Ο 33χρονος Κρεγκ Μπριν είχε επιστρέψει φέτος στη Hyundai μετά από μία σεζόν στην M-Sport Ford. Στην καριέρα του στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλλυ μετρούσε 81 συμμετοχές, με 8 παρουσίες στο βάθρο. Το 2014 είχε νικήσει στο Ράλλυ Ακρόπολις, το οποίο προσμετρούσε τότε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ράλλυ (ERC).

Έρευνες για τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί η αστυνομία της Κροατίας.

Diverse buitenlandse media melden zojuist dat Graig Breen is overleden na een crash tijdens testdag voor rally Croatia. Een officieel statement of persverklaring is er niet. #wrc #graigbreen pic.twitter.com/32aIV8ylpy

