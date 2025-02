Τουρνουά Ντουμπάι: Στον τελικό ο Στέφανος Τσιτσιπάς

Την πρόκριση του στον τελικό του τουρνουά της κατηγορίας ATP 500, που διεξάγεται στο Ντουμπάι, πανηγύρισε ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας θριάμβευσε επί του Ολλανδού Ταλόν Γκρίκσπουρ (Νο47 στον κόσμο) με 2-0 σετ (6-4, 6-4), επέστρεψε σε τελικούς σκληρής επιφάνειας μετά τον Αύγουστο του 2023 (Λος Κάμπος) κι αύριο (Σάββατο 1/3) θα αντιμετωπίσει τον Καναδό Φίλιξ Οζέ Αλιασίμ στις 17:00, με στόχο να κατακτήσει το πρώτο τρόπαιο ATP 500 της καριέρας του.

Με «όπλο» το σερβίς του και δύο breaks σε καθοριστικά σημεία των σετ, ο Τσιτσιπάς ήταν εξαιρετικός απέναντι στον Ολλανδό τενίστα (ο οποίος μία μέρα πριν είχε αποκλείσει τον Ντανιίλ Μεντβέντεφ) κι έκανε το «3 στα 3» στις μεταξύ τους μονομαχίες.

Στο πρώτο σετ και οι δύο τενίστες «κράτησαν» το σερβίς τους στα πρώτα 8 games, με τον Τσιτσιπά να πλησιάζει στο break στο 7ο game, αλλά ξόδεψε και τα δύο break points που είχε παίρνοντας το αβαντάζ. Κατάφερε, ωστόσο, να «σπάσει» το σερβίς του Ολλανδού στο 9ο game κάνοντας το 4-5 και να φτάσει στο 1-0 (σε 42’) μέσα απ’ τα δικά του σερβίς και με άσο στον τελευταίο πόντο του 10ου game.

Στην εκκίνηση του δεύτερου σετ ο Ολλανδός ένιωσε μία ενόχληση στο δεξί πόδι και κάλεσε φυσιοθεραπευτή. Έβγαλε, ωστόσο, «αντίδραση» και πήρε το πρώτο game στο δικό του σερβίς.

Ο Τσιτσιπάς, ωστόσο, είχε βρει πλέον εξαιρετικό ρυθμό. «Κράτησε» το σερβίς του και ισοφάρισε, ενώ έκανε break στο τρίτο game, πριν ανεβάσει κι άλλο το σκορ στο 3-1 με απόλυτο πόντων στο δικό του σερβίς.

Ο Γκρίκσπορ μείωσε σε 2-3, όμως ο Έλληνας πρωταθλητής, διατηρώντας το σερβίς του έφτασε στη μεγάλη νίκη, επισφραγίζοντας την πρόκρισή του στον τελικό με ένα εμφατικό love game, που τον οδήγησε το 6-4.

What a performance 🙌@steftsitsipas takes out Griekspoor in a flawless 6-4 6-4 to make his 3rd Dubai final!#DDFTennis pic.twitter.com/tkg80Z9y9Q

— Tennis TV (@TennisTV) February 28, 2025