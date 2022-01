Το θρίλερ συνεχίζεται για 7η ημέρα – Αύριο η απόφαση για τον Τζόκοβιτς

Ο υπουργός Μετανάστευσης Άλεξ Χοκ δεν θα αποφασίσει απόψε εάν θα ακυρώσει τη βίζα του Νόβακ Τζόκοβιτς, καθώς το… θρίλερ μπαίνει στην έβδομη ημέρα του.

Μια ομοσπονδιακή πηγή επιβεβαίωσε ότι ο κ. Χοκ εξακολουθεί να εξετάζει το θέμα και δεν θα λάβει καμία απόφαση απόψε.

Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός Σκοτ ​​Μόρισον επιβεβαίωσε ότι ο Χοκ δεν είχε αποφασίσει ακόμη εάν θα ακυρώσει τη βίζα του αστέρα του τένις.

Υπήρχε αυξημένη προσδοκία ότι θα γινόταν μια ανακοίνωση για το μέλλον του αστέρα του τένις στην απογευματινή συνέντευξη Τύπου μετά υπουργικό συμβούλιο. Όμως ο Πρωθυπουργός είπε ότι δεν υπήρξε καμία αλλαγή από χθες.

«Θα αναφερθώ στην πιο πρόσφατη δήλωση του υπουργού Χοκ ότι η θέση δεν έχει αλλάξει», είπε.

«Πρόκειται για προσωπικές υπουργικές εξουσίες που μπορούν να ασκηθούν από τον υπουργό και δεν θα κάνω κανένα περαιτέρω σχόλιο αυτή τη στιγμή» σημείωσε.

Παρά την αβεβαιότητα για την παραμονή του στην Αυστραλία, ο Νόβακ Τζόκοβιτς συμμετείχε στην κλήρωση για το Australian Open. Αναμένεται, αν όλα πάνε καλά, να αντιμετωπίσει έναν Σέρβο τενίστα στον πρώτο γύρο, τον Miomir Kecmanovic.

Top seed and nine-time #AusOpen champion 🇷🇸 @DjokerNole begins his title defence against Miomir Kecmanovic.#AO2022 pic.twitter.com/96MAlHNElG

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 13, 2022