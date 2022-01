Στέφανος Τσιτσιπάς: Οι πρώτες δηλώσεις του για την υπόθεση Τζόκοβιτς

Την υπόθεση του Νόβακ Τζόκοβιτς σχολίασε ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Ο Έλληνας τενίστας δεν ανέφερε το όνομα του Σέρβου, αλλά είπε χαρακτηριστικά ότι «φαίνεται ότι δεν παίζουν όλοι με τους κανόνες του Australian Open ή των κυβερνήσεων. Και μια μικρή πλειοψηφία αυτού του ποσοστού επιλέγει να ακολουθήσει τον δικό της τρόπο κάνοντας τους υπόλοιπους, την πλειοψηφία δηλαδή να μοιάζουν σαν να είναι όλοι ανόητοι ή κάτι τέτοιο».

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς πρόσθεσε ωστόσο ότι κατά τη γνώμη του ο καθένας έχει δικαίωμα να επιλέγει τι θα κάνει με το σώμα του ακόμα κι αυτό είναι κάτι που ορισμένοι το αντιμετωπίζουν ως ασέβεια προς τους άλλους ανθρώπους.

«Είναι πολύ σημαντικό το σώμα σου, είναι το μηχάνημά σου, αν νιώθεις ότι δεν είσαι ασφαλής πρέπει να το προστατεύσεις και πρέπει να επιλέγεις με αυτό σαν γνώμονα» είπε.

Παρά την αβεβαιότητα για την παραμονή του στην Αυστραλία, ο Νόβακ Τζόκοβιτς συμμετέχει στην κλήρωση για το Australian Open. Η κλήρωση έγινε πριν από λίγο και αναμένεται, αν όλα πάνε καλά, να αντιμετωπίσει έναν Σέρβο τενίστα στον πρώτο γύρο, τον Miomir Kecmanovic.

Eκκρεμεί η επίσημη απόφαση του υπουργού Μετανάστευσης της Αυστραλίας, Άλεξ Χοκ, για το αν θα απελαθεί ή όχι.

Top seed and nine-time #AusOpen champion 🇷🇸 @DjokerNole begins his title defence against Miomir Kecmanovic.#AO2022 pic.twitter.com/96MAlHNElG

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 13, 2022