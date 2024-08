Τέννις: Ήττα και αποκλεισμός για τον Τσιτσιπά από το US Open – Έχασε από τον Κοκκινάκη σε… μαραθώνιο αγώνα – ΒΙΝΤΕΟ

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν μπόρεσε να συνδυάσει με πρόκριση την 7η παρουσία του στο US Open, έπειτα από μάχη τριών ωρών και 54 λεπτών ηττήθηκε από τον Θανάση Κοκκινάκη με 6-7(5), 6-4, 3-6, 5-7 κι αποχαιρέτησε από τον 1ο γύρο το τελευταίο χρονικά Grand Slam της χρονιάς.

Σε ένα παιχνίδι 275 πόντων, ο Κοκκινάκης αποδείχθηκε πιο ανθεκτικός και με πιο καθαρή σκέψη στα κρίσιμα σημεία, νικώντας τον Τσιτσιπά για πρώτη φορά και στη 2η μόλις συνάντησή τους στο tour.

H ζημιά για τον Τσιτσιπά έγινε στο 3ο σετ, όταν ένα διαφαινόμενο love game (40-0), για το 4-4, έγινε break, με τον Κοκκινάκη να κάνει το 5-3 και να κλείνει το σετ με 6-3.

Μετά ο Στέφανος Τσιτσιπάς είχε να ανέβει ένα βουνό, δεν τα κατάφερε και για 3η φορά στην καριέρα του γνωρίζει τον αποκλεισμό από τον 1ο γύρο στο αμερικανικό Όπεν. Συνολικά στη Νέα Υόρκη ο Έλληνας παίκτης έχει να επιδείξει δύο μόλις παρουσίες μέχρι τον 3ο γύρο, το 2020 και το 2021.

