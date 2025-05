Τελικός Europa League: Τότεναμ και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αναζητούν την λύτρωση

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και η Τότεναμ, δύο ιστορικές αγγλικές ομάδες, βυθισμένες σε μια βαθιά αγωνιστική ύφεση, θα αναμετρηθούν (21/5) στον τελικό του Europa League στο Μπιλμπάο, σε μια προσπάθεια να σώσουν τη σεζόν τους με ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο και με… μπόνους το απευθείας πέρασμα στη League Phase του Champions League.

Για τους «Κόκκινους Διαβόλους» του Ρούμπεν Αμορίμ και τους «Σπερς» του Άγγελου Ποστέκογλου, ο αγώνας στο «Σαν Μαμές» (San Mames), το θρυλικό στάδιο της Αθλέτικ Μπιλμπάο, δείχνει σαν το μοναδικό… σωσίβιο που έχει απομείνει και για τις δύο.

Η Τότεναμ κυνηγά την πρώτη ευρωπαϊκή διάκριση από το 1984, ενώ η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ελπίζει να επαναλάβει τον θρίαμβό της του 2017 στον δεύτερο αμιγώς αγγλικό τελικό της εποχής του Europa League (μετά εκείνον του 2019 ανάμεσα σε Τσέλσι- Άρσεναλ 4-1 στο Μπακού).

Οι δύο ομάδες, αντίστοιχα 16η και 17η στην Premier League-οι χειρότερες θέσεις τους εδώ και σχεδόν 50 χρόνια-, έχουν την ευκαιρία να καλύψουν τις καταστροφικές σεζόν τους στο πρωτάθλημα με μία…επιταγή πρόκρισης στο Champions League, αξίας άνω των 100 εκατομμυρίων ευρώ.

The time has come 🤩#UELfinal pic.twitter.com/GRjKwpZKmV

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) May 21, 2025