Τελικοί Basket League – Σκληρή αυτοκριτική από Αγραβάνη: «Να πάρουμε το επόμενο ματς»

Ο Παναθηναϊκός γνώρισε βαριά ήττα με 75-52 από τον Ολυμπιακό στον τρίτο τελικό της Basket League και πλέον δεν έχει περιθώρια εν όψει του αγώνα της Πέμπτης στο ΟΑΚΑ. Ο φόργουορντ του τριφυλλιού Δημήτρης Αγραβάνης έκανε σκληρή αυτοκριτική εκ μέρους όλης της ομάδας και έστειλε σύνθημα αντεπίθεσης από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αναλυτικά όσα έγραψε: «Παίξαμε σκ@@@. Πάμε να πάρουμε το επόμενο παιχνίδι», ανέφερε στο Twitter ο 28χρονος πάουερ φόργουορντ που έπαιξε για 13, 42 στον χθεσινό αγώνα και είχε 4 πόντους (2/2 δίποντα, 0/1 τρίποντο), 2 ριμπάουντ και 1 ασίστ.

We played like shit today… Let’s go to the next one!!!

