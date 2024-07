Συγχαρητήρια της Κομισιόν για τη νίκη της Ισπανίας στον τελικό του Euro: «Δείξατε ότι με αποφασιστικότητα και ενότητα όλα είναι δυνατά»

Τα συγχαρητήριά της στην Ισπανία για την κατάκτηση του EURO εξέφρασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ.

«Συγχαρητήρια στην Ισπανία που έγινε η νέα πρωταθλήτρια στο EURO2024! Δείξατε ότι με αποφασιστικότητα και ενότητα όλα είναι δυνατά. Και ένα μεγάλο χειροκρότημα επίσης για τους υπόλοιπους συμμετέχοντες σε ένα φανταστικό EURO2024» αναφέρει.

Δείτε την ανάρτηση:

🏆 ¡CAMPEONESSS OEOEOE!

Congratulations to 🇪🇸 Spain for being the new #EURO2024 champion!

You have shown that with determination and unity, anything is possible.

And a big round of applause also for the rest of the participants for a fantastic #EURO2024.@SEFutbol pic.twitter.com/6gCat0tS73

— European Commission (@EU_Commission) July 14, 2024