Super League: «Σεφτέ» για τον Παναθηναϊκό, κορυφή ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ, έχασε έδαφος ο ΠΑΟΚ – Τα αποτελέσματα και η επόμενη αγωνιστική

Η πέμπτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League έφερε σημαντικές ανακατατάξεις στη βαθμολογία. Ολυμπιακός και ΑΕΚ πανηγύρισαν νίκες απέναντι σε Λεβαδειακό και Βόλο αντίστοιχα, ο Παναθηναϊκός πέτυχε την πρώτη του επιτυχία στο Αγρίνιο κόντρα στον Παναιτωλικό, ενώ ο ΠΑΟΚ έχασε έδαφος μετά την ισοπαλία με τον Αστέρα Τρίπολης.

Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν με 3-2 του Λεβαδειακού και έφτασαν τους 13 βαθμούς, όσους έχει και η ΑΕΚ που κέρδισε με 1-0 τον Βόλο. Ο Παναθηναϊκός, που δεν είχε περιθώρια για απώλειες, νίκησε 2-1 τον Παναιτωλικό και ανέβηκε στη βαθμολογία, ενώ διαφορετικά θα έμενε πολύ πίσω. Ο ΠΑΟΚ, με το 3-3 στην Τρίπολη, έπεσε πλέον στην τρίτη θέση.

Τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής

Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου

  • Ολυμπιακός – Λεβαδειακός 3-2
  • Άρης – Πανσερραϊκός 1-1

Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου

  • ΑΕΚ – Βόλος 1-0
  • ΟΦΗ – Κηφισιά 1-3
  • Asteras Aktor – ΠΑΟΚ 3-3
  • Παναιτωλικός – Παναθηναϊκός 1-2

Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου

  • Ατρόμητος – ΑΕΛ Novibet (18:00)

Η βαθμολογία (σε 5 αγώνες)

  1. Ολυμπιακός 13
  2. ΑΕΚ 13
  3. ΠΑΟΚ 11
  4. Άρης 10
  5. Λεβαδειακός 7
  6. Κηφισιά 7
  7. Βόλος 6
  8. Παναθηναϊκός 5*
  9. Ατρόμητος 4*
  10. Παναιτωλικός 4
  11. ΑΕΛ Novibet 3*
  12. ΟΦΗ 3*
  13. Asteras Aktor 2
  14. Πανσερραϊκός 2

Ο Παναθηναϊκός, ο ΟΦΗ, ο Ατρόμητος και η ΑΕΛ Novibet έχουν έναν αγώνα λιγότερο.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου (άρθρο 20), σε περίπτωση ισοβαθμίας ισχύουν συγκεκριμένα κριτήρια, όπως τα αποτελέσματα στα μεταξύ τους παιχνίδια, η διαφορά τερμάτων, η καλύτερη επίθεση και οι περισσότερες νίκες, τόσο εντός όσο και εκτός έδρας.

Το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής

Σάββατο 4 Οκτωβρίου

  • Πανσερραϊκός – Asteras Aktor (18:00)
  • ΟΦΗ – Άρης (18:30)
  • ΑΕΛ Novibet – Βόλος (20:30)

Κυριακή 5 Οκτωβρίου

  • Κηφισιά – ΑΕΚ (18:00)
  • Λεβαδειακός – Παναιτωλικός (18:00)
  • ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός (20:30)
  • Παναθηναϊκός – Ατρόμητος (21:30)

