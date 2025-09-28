Super League: «Σεφτέ» για τον Παναθηναϊκό, κορυφή ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ, έχασε έδαφος ο ΠΑΟΚ – Τα αποτελέσματα και η επόμενη αγωνιστική

Η πέμπτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League έφερε σημαντικές ανακατατάξεις στη βαθμολογία. Ολυμπιακός και ΑΕΚ πανηγύρισαν νίκες απέναντι σε Λεβαδειακό και Βόλο αντίστοιχα, ο Παναθηναϊκός πέτυχε την πρώτη του επιτυχία στο Αγρίνιο κόντρα στον Παναιτωλικό, ενώ ο ΠΑΟΚ έχασε έδαφος μετά την ισοπαλία με τον Αστέρα Τρίπολης.
Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν με 3-2 του Λεβαδειακού και έφτασαν τους 13 βαθμούς, όσους έχει και η ΑΕΚ που κέρδισε με 1-0 τον Βόλο. Ο Παναθηναϊκός, που δεν είχε περιθώρια για απώλειες, νίκησε 2-1 τον Παναιτωλικό και ανέβηκε στη βαθμολογία, ενώ διαφορετικά θα έμενε πολύ πίσω. Ο ΠΑΟΚ, με το 3-3 στην Τρίπολη, έπεσε πλέον στην τρίτη θέση.
Τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής
Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου
- Ολυμπιακός – Λεβαδειακός 3-2
- Άρης – Πανσερραϊκός 1-1
Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου
- ΑΕΚ – Βόλος 1-0
- ΟΦΗ – Κηφισιά 1-3
- Asteras Aktor – ΠΑΟΚ 3-3
- Παναιτωλικός – Παναθηναϊκός 1-2
Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου
- Ατρόμητος – ΑΕΛ Novibet (18:00)
Η βαθμολογία (σε 5 αγώνες)
- Ολυμπιακός 13
- ΑΕΚ 13
- ΠΑΟΚ 11
- Άρης 10
- Λεβαδειακός 7
- Κηφισιά 7
- Βόλος 6
- Παναθηναϊκός 5*
- Ατρόμητος 4*
- Παναιτωλικός 4
- ΑΕΛ Novibet 3*
- ΟΦΗ 3*
- Asteras Aktor 2
- Πανσερραϊκός 2
Ο Παναθηναϊκός, ο ΟΦΗ, ο Ατρόμητος και η ΑΕΛ Novibet έχουν έναν αγώνα λιγότερο.
Σύμφωνα με τον Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου (άρθρο 20), σε περίπτωση ισοβαθμίας ισχύουν συγκεκριμένα κριτήρια, όπως τα αποτελέσματα στα μεταξύ τους παιχνίδια, η διαφορά τερμάτων, η καλύτερη επίθεση και οι περισσότερες νίκες, τόσο εντός όσο και εκτός έδρας.
Το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής
Σάββατο 4 Οκτωβρίου
- Πανσερραϊκός – Asteras Aktor (18:00)
- ΟΦΗ – Άρης (18:30)
- ΑΕΛ Novibet – Βόλος (20:30)
Κυριακή 5 Οκτωβρίου
- Κηφισιά – ΑΕΚ (18:00)
- Λεβαδειακός – Παναιτωλικός (18:00)
- ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός (20:30)
- Παναθηναϊκός – Ατρόμητος (21:30)