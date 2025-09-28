Super League: «Σεφτέ» για τον Παναθηναϊκό, κορυφή ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ, έχασε έδαφος ο ΠΑΟΚ – Τα αποτελέσματα και η επόμενη αγωνιστική

Η πέμπτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League έφερε σημαντικές ανακατατάξεις στη βαθμολογία. Ολυμπιακός και ΑΕΚ πανηγύρισαν νίκες απέναντι σε Λεβαδειακό και Βόλο αντίστοιχα, ο Παναθηναϊκός πέτυχε την πρώτη του επιτυχία στο Αγρίνιο κόντρα στον Παναιτωλικό, ενώ ο ΠΑΟΚ έχασε έδαφος μετά την ισοπαλία με τον Αστέρα Τρίπολης.

Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν με 3-2 του Λεβαδειακού και έφτασαν τους 13 βαθμούς, όσους έχει και η ΑΕΚ που κέρδισε με 1-0 τον Βόλο. Ο Παναθηναϊκός, που δεν είχε περιθώρια για απώλειες, νίκησε 2-1 τον Παναιτωλικό και ανέβηκε στη βαθμολογία, ενώ διαφορετικά θα έμενε πολύ πίσω. Ο ΠΑΟΚ, με το 3-3 στην Τρίπολη, έπεσε πλέον στην τρίτη θέση.

Τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής

Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου

Ολυμπιακός – Λεβαδειακός 3-2

Άρης – Πανσερραϊκός 1-1

Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου

ΑΕΚ – Βόλος 1-0

ΟΦΗ – Κηφισιά 1-3

Asteras Aktor – ΠΑΟΚ 3-3

Παναιτωλικός – Παναθηναϊκός 1-2

Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου

Ατρόμητος – ΑΕΛ Novibet (18:00)

Η βαθμολογία (σε 5 αγώνες)

Ολυμπιακός 13 ΑΕΚ 13 ΠΑΟΚ 11 Άρης 10 Λεβαδειακός 7 Κηφισιά 7 Βόλος 6 Παναθηναϊκός 5* Ατρόμητος 4* Παναιτωλικός 4 ΑΕΛ Novibet 3* ΟΦΗ 3* Asteras Aktor 2 Πανσερραϊκός 2

Ο Παναθηναϊκός, ο ΟΦΗ, ο Ατρόμητος και η ΑΕΛ Novibet έχουν έναν αγώνα λιγότερο.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου (άρθρο 20), σε περίπτωση ισοβαθμίας ισχύουν συγκεκριμένα κριτήρια, όπως τα αποτελέσματα στα μεταξύ τους παιχνίδια, η διαφορά τερμάτων, η καλύτερη επίθεση και οι περισσότερες νίκες, τόσο εντός όσο και εκτός έδρας.

Το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής

Σάββατο 4 Οκτωβρίου

Πανσερραϊκός – Asteras Aktor (18:00)

ΟΦΗ – Άρης (18:30)

ΑΕΛ Novibet – Βόλος (20:30)

Κυριακή 5 Οκτωβρίου