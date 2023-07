Στέφανος Τσιτσιπάς: Σάλος στο Twitter με την νέα ανάρτησή του για τη βενζίνη

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς και η Πάουλα Μπαντόσα μετά το τέλος των ολιγοήμερων διακοπών τους στην Ελλάδα, βρίσκονται στο Μόντε Κάρλο. Το ζευγάρι απόλαυσε τον ήλιο και την θάλασσα, περνώντας στιγμές ξεκούρασης ύστερα από μία απαιτητική επαγγελματική σεζόν.

Μία νέα ανάρτηση όμως του Έλληνα τενίστα στο προφίλ του στο Twitter, προκάλεσε αντιδράσεις, με τους χρήστες να του ασκούν αρνητική κριτική.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έγραψε στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης: «Θυμάστε όταν ήμασταν ενθουσιασμένοι με το να πάρουμε ένα νέο αυτοκίνητο; Τώρα είμαστε ενθουσιασμένοι όταν το λαμπάκι του καυσίμου δεν ανάβει αμέσως μετά τον ανεφοδιασμό».

Remember when we used to be excited about getting a new car? Now we’re excited when the gas light doesn’t turn on immediately after filling up. — Stefanos Tsitsipas (@steftsitsipas) July 25, 2023

Αυτή του όμως η ανάρτηση, δεν φέρεται να χαροποίησε του χρήστες του Twitter, οι οποίοι για ακόμη μία φορά τον σχολίασαν αρνητικά, τονίζοντάς του πως εκείνος δεν έχει οικονομικά προβλήματα.

Rich guy trying to seem relatable with problems that never actually happen to him. Nice try — SnowCastle (@SnowCastle100) July 25, 2023

Dude, εισαι εκατομμυριούχος — tryingtodifferentiate (@elonisapussy) July 25, 2023

«Δεν νομίζω να έχεις τέτοιο πρόβλημα Στέφανε»

I don’t think you have that problem, Stef — Josemi Ocaña (@josemi10_) July 25, 2023

Στέφανε συνέλθε. Χάνεις. Γενικά. — Eva Fariou (@EvaFariou) July 26, 2023

This is so weird and cringe Stef, come on. You’ve made 26 million and drive a Tesla and an Aston Martin, you don’t need to be concerned about the gas light. @paulabadosa maybe you can help him avoid this — TennisAlt (@tennisalt) July 25, 2023

Tell us more about your financial struggles — Alejandro Castrejon (@AlecCastrejon) July 25, 2023

Μάλιστα αυτή η ανάρτηση του Στέφανου Τσιτσιπά έρχεται μόλις λίγα 24ωρα, αφού εθεάθη μαζί με την Πάουλα Μπαντόσα να κυκλοφορούν στο Μονακό με ένα πολύ ακριβό αμάξι.