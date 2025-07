Στέφανος Τσιτσιπάς – Πάουλα Μπαντόσα: «Σύννεφα» στη σχέση του ζευγαριού – Τα «unfollow» που πυροδότησαν φήμες χωρισμού

«Σύννεφα» έχουν μαζευτεί πάνω από τον Στέφανο Τσιτσιπά και την Πάουλα Μπαντόσα με τη σχέση του ζευγαριού να περνά κρίση όπως όλα δείχνουν. Φήμες τους θέλουν να έχουν χωρίσει.

Αυτές έχουν τροφοδοτήσει και τα «unfollow» που έκανε ο ένας στον άλλον στα social media, ενώ και την τελευταία εβδομάδα που είχε προπονήσεις στο Wimbledon δεν εμφανίστηκαν πουθενά μαζί.

Στο Roland Garros και στο Παρίσι ήταν μαζί. Πήγαν μάλιστα και στη Disneyland ενώ έκαναν και μίνι απόδραση στην Ελλάδα. Ωστόσο από τότε δεν υπάρχει κάτι νεότερο.

Δεν είναι πάντως η πρώτη φορά που Στέφανος Τσιτσιπάς και Πάουλα Μπαντόσα χωρίζουν. Είχε ξανασυμβεί τον Μάιο του 2024 και τότε ο χωρισμός τους είχε διάρκεια μόλις 3 εβδομάδων.

Not Stef Tsitsipas and Paula Badosa breaking up in the middle of #Wimbledon pic.twitter.com/5c4TENfVgp

— Erika (@erikaxtc) June 30, 2025