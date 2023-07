Στέφανος Τσιτσιπάς – Κρίστοφερ Γιούμπανκς 2-3: Πέταξε την ευκαιρία και αποχαιρέτησε το Wimbledon

Παρά την κυριαρχική εικόνα που είχε στο 1ο και στο 3ο σετ, ο Στέφανος Τσιτσιπάς πλήρωσε τα σκαμπανεβάσματά του και την έλλειψη ψυχραιμίας σε κρίσιμες φάσεις, με αποτέλεσμα να ηττηθεί από την Κρίστοφερ Γιούμπανκς, χάνοντας τεράστια ευκαιρία να περάσει -για πρώτη φορά στην καριέρα του- στα προημιτελικά του Γουίμπλεντον.

Ο 27χρονος Αμερικανός, στην παρθενική συμμετοχή του στο γκραν σλαμ του Λονδίνου, έφτασε στη νίκη με 3-6, 7-6, 3-6, 6-4, 6-4 σε 3 ώρες και 4 λεπτά και πανηγύρισε την πρόκριση στους «8», όπου τον περιμένει ο Ρώσος Ντανιίλ Μεντβέντεφ.

POV: you have just defeated the No.5 seed in an epic to reach the quarter-finals 😍#Wimbledon | @chris_eubanks96 pic.twitter.com/e4gsy3VN9N — Wimbledon (@Wimbledon) July 10, 2023

Μόλις 26 λεπτά χρειάστηκε ο Τσιτσιπάς για να πάρει το πρώτο σετ, αφού η διαφορά στα αβίαστα λάθη (14 ο Αμερικανός έναντι μόλις 2) δεν άφησε περιθώρια. Ο Ελληνας τενίστας έκανε break στο τρίτο γκέιμ από τέσσερα λάθη του Γιούμπανκς σε ισάριθμους πόντους, κράτησε εύκολα το σερβίς του και με νέο break «έκλεισε» το σετ με 6-3.

Ο Τσιτσιπάς συνέχισε να μην έχει κανένα πρόβλημα στο σερβίς του, αλλά αυτή τη φορά δεν κατάφερε να εκμεταλλευθεί τις ευκαιρίες για break που δημιούργησε (δύο στο 4ο γκέιμ, όπου προηγήθηκε 15-40, και μία στο 8ο). Ο Γιούμπανκς περιόρισε τα λάθη του, έφτασε στο τάι-μπρέικ και εκεί εκμεταλλεύθηκε το double fault του “Στεφ” (5-3) και με δύο κερδισμένους πόντους στο σερβίς έφτασε στο 7-4 και ισοφάρισε.

Η φαινομενική ισορροπία διατηρήθηκε ως τα μέσα του τρίτου σετ, όταν και πάλι τα λάθη του Γιούμπανκς (δύο σερί αβίαστα και ένα double fault) έδωσαν την ευκαιρία στον Ελληνα πρωταθλητή να κάνει το break και να πάρει «κεφάλι» με 3-2. Παίζοντας πολύ προσεκτικά και με μεγάλη αποτελεσματικότητα στο σερβίς, ο Τσιτσιπάς κράτησε τον έλεγχο και με δεύτερο break έκανε το 6-3 και κατέκτησε το τρίτο σετ, στο οποίο είχε 16/17 κερδισμένους πόντους στο σερβίς του και… μηδέν λάθη!

Ο Αμερικανός έφτασε για πρώτη φορά σε break point στο 3-3 του τέταρτου σετ, αλλά ο “Στεφ” το έσβησε με πολύ ωραίο πέρασμα και κράτησε το σερβίς του. Δεν τα κατάφερε όμως και τη δεύτερη φορά, όπου το σερβίς του τον… πρόδωσε και ένα double fault έδωσε τη δυνατότητα στον Γιούμπανκς να «γράψει» το 5-4, για να κλείσει αμέσως μετά το σετ.

Με κεκτημένη ταχύτητα, ο Γιουμπανκς ξεκίνησε με break to πέμπτο και αποφασιστικό σετ, όπου πλέον τα γκέιμ ήταν πολύ πιο «γεμάτα», με τους δύο τενίστες να μην είναι το ίδιο αποτελεσματικοί στο σερβίς τους. Στο 6ο γκέιμ ο Τσιτσιπάς, αν και βρέθηκε πίσω 30-0, εκμεταλλεύθηκε συνεχόμενα λάθη του Αμερικανού και έκανε το break, όμως δεν πρόλαβε να το… χαρεί, καθώς στο επόμενο γκέιμ ο Γιουμπανκς προηγήθηκε 0-40 και, στην τρίτη ευκαιρία του, «έγραψε» το 4-3.

Ο “Στεφ” δεν το παράτησε, είχε δύο ευκαιρίες να ισοφαρίσει στο 5-4, αλλά ο Αμερικανός τις «έσβησε» και με άσο και winner έκλεισε το σετ και τον αγώνα.