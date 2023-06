Στέφανος Τσιτσιπάς: Δεν κρύβεται ο έρωτάς του για την Μπαντόσα – «Ζει στο κεφάλι μου… χωρίς ενοίκιο»

Ο έρωτας και ο βήχας δεν κρύβονται και ο Στέφανος Τσιτσιπάς είναι σίγουρα ερωτευμένος με την Πάολα Μπαντόσα.

Ο Έλληνας τενίστας έκανε μια ανάρτηση στην οποία ανέβασε βίντεο από τον αγώνα που είχαν δώσει ως αντίπαλοι σε φιλανθρωπικό τουρνουά στην Καλιφόρνια τον περασμένο Μάρτιο. Εκεί ο Τσιτσιπάς ήταν δίδυμο με την Μαρία Σάκκαρη και η Πάολα Μπαντόσα με τον Νόρι.

Τσιτσιπάς και Σάκκαρη είχαν νικήσει με 12-10 και στο τέλος του ματς ο Στέφανος Τσιτσιπάς έσπευσε να αγκαλιάσει την Πάολα χαμογελώντας.

So wholesome! Most memorable moment in my tennis career, no jokes. Lives in my head rent-free 😌 pic.twitter.com/fHIK50LMS6

