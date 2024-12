Σοκ στην Τσέλσι: Θετικός σε έλεγχο ντόπινγκ ο Μιχάιλο Μούντρικ – «Δεν έχω κάνει τίποτα κακό»

Σαν κεραυνός εν αιθρία έπεσε στις τάξεις της Τσέλσι η είδηση ότι ο Ουκρανός εξτρέμ της, Μιχάιλο Μούντρικ, βρέθηκε θετικός σε έλεγχο ντόπινγκ. Αυτό αναφέρει σε δημοσίευμά της η ουκρανική ιστοσελίδα «Tribuna», όπου αναφέρεται ότι το σχετικό δείγμα ελήφθη στα τέλη Οκτωβρίου, λίγο πριν από το παιχνίδι της Τσέλσι απέναντι στον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ για το Conference League (1-4), στις 24 του ίδιου μήνα.

Η Τσέλσι είναι εν αναμονή των αποτελεσμάτων του δεύτερου δείγματος, ωστόσο οι κανόνες της FA είναι ξεκάθαροι σε αντίστοιχες περιπτώσεις. Ο παίκτης έχει προσωρινά αποκλειστεί και δεν θα είναι διαθέσιμος μέχρι να ξεκαθαρίσει η υπόθεση και να διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχει κάτι μεμπτό.

Όπως ανέφερε η Daily Mail, ο 23χρονος συνεργάζεται με την ομάδα του προκείμενου να αποφύγει τα χειρότερα, με τους Μπλε να υποστηρίζουν ότι η ουσία που βρέθηκε στον οργανισμό του Ουκρανού δεν είναι διαθέσιμη στο Ηνωμένο Βασίλειο. Επιπλέον, ο Μούντρικ σύμφωνα με την ίδια πηγή είχε υποβληθεί σε αντίστοιχο τεστ και τον περασμένο Αύγουστο, όπου δεν ανιχνεύθηκε καμία απαγορευμένη ουσία.

Ο Ουκρανός έχει ξεκινήσει βασικός σε ένα μόλις ματς φέτος στην Premier League παρά το ότι παίρνει λεπτά συμμετοχής στο Conference League. Έχει χάσει τα τελευταία πέντε παιχνίδια της ομάδας του Μαρέσκα στο αγγλικό πρωτάθλημα, με τον προπονητή του να αποδίδει την αιτία της απουσίας του σε ασθένεια.

«Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι έχω ενημερωθεί πως ένα δείγμα που παρείχα στην FA περιείχε μια απαγορευμένη ουσία.

Αυτό μου προκάλεσε μεγάλο σοκ, καθώς ΠΟΤΕ δεν έχω χρησιμοποιήσει εν γνώσει μου απαγορευμένες ουσίες ή παραβίασα κανέναν κανόνα και συνεργάζομαι στενά με την ομάδα μου για να διερευνήσω πώς θα μπορούσε να έχει συμβεί αυτό.

Ξέρω ότι δεν έχω κάνει τίποτα κακό και ελπίζω ότι θα επιστρέψω σύντομα στο γήπεδο.

Δεν μπορώ να πω περισσότερα τώρα λόγω του απορρήτου της διαδικασίας, αλλά θα το κάνω μόλις μπορέσω».

Chelsea star Mykhailo Mudryk hit by positive drugs test and is suspended from football https://t.co/8wWjDTRxzV

— Mail Sport (@MailSport) December 17, 2024