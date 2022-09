Ρότζερ Φέντερερ: Ο θρύλος των court είπε «αντίο» και αποθεώθηκε – ΒΙΝΤΕΟ

Ο μύθος του τένις, Ρότζερ Φέντερερ αγωνιζόμενος στο διπλό με τον Ράφαελ Ναδάλ, έβαλε τέλος σε μια επική καριέρα 24 χρόνων στο Laver Cup.

Τα ωραία δεν κρατάνε για πάντα. Έτσι και η καριέρα του Ελβετού Μαέστρου έφτασε στο τέλος της. Ο Ρότζερ Φέντερερ είπε «αντίο» στο άθλημα που ανέβασε όσο κανείς άλλος, αγωνιζόμενος δίπλα στον φίλο του και No1 rival, Ράφαελ Ναδάλ, στο Laver Cup. Απέναντί τους οι Αμερικανοί Σοκ και Τιάφο, που είχαν το καλύτερο… εισιτήριο για την τελευταία παράσταση, σε ένα κατάμεστο Ο2.

Please welcome to the black court, Team Europe’s @rogerfederer and @RafaelNadal. #LaverCup pic.twitter.com/lnX3hOTMQc

— Laver Cup (@LaverCup) September 23, 2022