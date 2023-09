Ρονάλντο: «Αν σου αρέσει ο Κριστιάνο, δεν χρειάζεται να μισείς τον Μέσι – Αλλάξαμε την ιστορία του ποδοσφαίρου»

Ο σταρ της Εθνικής Πορτογαλίας, Κριστιάνο Ρονάλντο, υπογράμμισε σήμερα ότι στοχεύει «ακόμα παραπέρα», λίγες ημέρες μετά την κατάρριψη ενός ακόμη ρεκόρ, περνώντας τον πήχη των 850 γκολ στην καριέρα του με την ομάδα του, Αλ-Νασρ.

«Θέλω κι άλλα», τόνισε ο CR7 κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου πριν από την προπόνηση με τους συμπαίκτες του στα προάστια της Λισαβόνας, ενόψει των προκριματικών για το Euro 2024. «Όσο παίζω θέλω να βάλω τον πήχη πολύ ψηλά, πρέπει να σκέφτομαι παραπέρα», πρόσθεσε ο 38χρονος.

Ο Ρονάλντο συμπλήρωσε τις 200 συμμετοχές στην Εθνική τον περασμένο Ιούνιο, σημειώνοντας το μοναδικό γκολ στη νίκη της Πορτογαλίας εναντίον της Ισλανδίας (1-0), η οποία επέτρεψε στην ομάδα του να διατηρήσει το προβάδισμά της στον 10ο Όμιλο και να παραμείνει σε τροχιά πρόκρισης για το Euro 2024.

Η Πορτογαλία θα αντιμετωπίσει τη Σλοβακία στη Μπρατισλάβα την Παρασκευή και στη συνέχεια το Λουξεμβούργο τρεις ημέρες αργότερα στο στάδιο Αλγκάρβε στη νότια Πορτογαλία. «Θέλω να κερδίσουμε αυτά τα δύο παιχνίδια. Αν κερδίσουμε θα προκριθούμε», είπε ο πέντε φορές νικητής της Χρυσής Μπάλας.

Ερωτηθείς για την αντιπαλότητά του με τον Αργεντινό Λιονέλ Μέσι, παγκόσμιο πρωταθλητή και φαβορί για την όγδοη Χρυσή Μπάλα, ο Ρονάλντο απάντησε ότι «σέβεται ο ένας τον άλλον», ενώ υπογράμμισε ότι ο ίδιος με τον πρώην σταρ της Μπαρτσελόνα έχουν «αλλάξει την Ιστορία του ποδοσφαίρου».

«Δεν το βλέπω ως “αντιπαλότητα”. Αν σου αρέσει ο Κριστιάνο, δεν χρειάζεται να μισείς τον Μέσι και το αντίθετο. Μοιραστήκαμε την ίδια σκηνή για 15 χρόνια. Αλλάξαμε την ιστορία του ποδοσφαίρου. Δεν λέω ότι είμαστε φίλοι, αλλά υπάρχει αμοιβαίος σεβασμός. Η κληρονομιά συνεχίζεται, η “αντιπαλότητα” όχι. Ο κόσμος το απόλαυσε, ήταν πολύ καλό», δήλωσε ο Κριστιάνο Ρονάλντο.

