Premier League: «Καθάρισε» ο Όντεγκααρντ για την Άρσεναλ – ΒΙΝΤΕΟ

Στους 8 αγώνες διεύρυνε το αήττητο σερί της στην Premier League η πρωτοπόρος Άρσεναλ.

Οι «κανονιέρηδες» πέρασαν νικηφόρα με 2-0 από την έδρα της ουραγού Γουλβς, για την 16η αγωνιστική του αγγλικού πρωταθλήματος, αυξάνοντας στους 5 βαθμούς τη διαφορά από τη διώκτρια τους Μάντσεστερ Σίτι, η οποία ηττήθηκε στο «σπίτι» της από τη Μπρέντφορντ (1-2).

Μεγάλος πρωταγωνιστής της συνάντησης ο Όντεγκααρντ, ο οποίος σημείωσε και τα δύο τέρματα των νικητών (55΄, 75΄), χαρίζοντας το πολύτιμο «τρίποντο» στην Άρσεναλ και κρατώντας τη Γουλβς στον «βυθό» της βαθμολογίας.

Odegaard receiving the assist from Fabio Vieira so awsam goal goal pic.twitter.com/mYAQHMnaN9

— Domain Yolo (@domain_yolo) November 12, 2022