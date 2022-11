Ουκρανία: Δάκρυα, χαμόγελα και υποδοχές στρατιωτών με λουλούδια στην Χερσώνα – «Η πόλη μου είναι ελεύθερη»

Στον απόηχο της ανακατάληψης της Χερσώνας από τις δυνάμεις της Ουκρανίας, ήρθε η ώρα για αποναρκοθέτηση, επισκευές υποδομών, καταγραφή και τεκμηρίωση «εγκλημάτων» που αποδίδονται στη Μόσχα στη μεγάλη νότια πόλη, η απώλεια της οποίας αποτελεί μεγάλη οπισθοδρόμηση για το Κρεμλίνο.

Για το Κίεβο, η Δύση βρίσκεται στη πορεία προς μια «κοινή νίκη» κατά της Ρωσίας μετά την ανακατάκτηση της Χερσώνας. Εκεί χθες ακούστηκε ο ουκρανικός εθνικός ύμνος μετά την αποχώρηση των ρωσικών στρατευμάτων.

Η Χερσώνα, που προσαρτήθηκε στα τέλη Σεπτεμβρίου από τη Μόσχα, ήταν η πρώτη μεγάλη πόλη που έπεσε μετά τη ρωσική εισβολή που ξεκίνησε στα τέλη Φεβρουαρίου. Στις εικόνες που μετέδωσαν οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, Ουκρανοί χορεύουν κυκλικά, γύρω από μια φωτιά, στο ρυθμό του “Chervona Kalyna”, ενός πατριωτικού τραγουδιού.

I was going to stop posting videos from Kherson but can’t resist with this one. Especially the poster at the end. pic.twitter.com/Z6mJgaoyTp

The moment of installation of the flag of Ukraine over the building by the Kherson regional administration. pic.twitter.com/eeT5QZL1F4

Έξω από την Χερσώνα στο χωριό Πραβνίνε, κάτοικοι που επιστρέφουν αγκαλιάζουν τους γείτονές τους. Κάποιοι δεν μπορούν να συγκρατήσουν τα δάκρυά τους. «Επιτέλους, νίκη!» είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Σβιτλάνα Γκαλάκ. «Δόξα τω Θεώ, επιτέλους είμαστε ελεύθεροι και τώρα όλα θα γυρίσουν στη θέση τους», είπε αυτή η 43χρονη γυναίκα που έχασε τον μεγάλο της γιο στη μάχη. «Είμαστε η Ουκρανία», είπε ο σύζυγός της, Βίκορ, 44 ετών.

«Είμαστε όλοι πολύ χαρούμενοι», δήλωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος ανέφερε επίσης σημαντικές καταστροφές στην περιοχή. «Πριν φύγουν από τη Χερσώνα, οι κατακτητές κατέστρεψαν όλες τις ζωτικής σημασίας υποδομές – επικοινωνίες, παροχή νερού, θέρμανσης, ηλεκτρισμού», τόνισε ο Ουκρανός πρόεδρος, προσθέτοντας ότι εξουδετερώθηκαν 2.000 εκρηκτικοί μηχανισμοί.

BREAKING: Sky’s international correspondent @alexrossiSKY is welcomed by crowds of Ukrainian civilians as Sky News team are the first foreign journalists to reach the liberated city of Kherson.

"This is what liberation looks like, this is what liberation feels like"

Euphoric crowds burst into song as @NicRobertsonCNN reports from the newly liberated Ukrainian city of Kherson https://t.co/NYXB86MGic pic.twitter.com/MsKyeGjSe9

— CNN (@CNN) November 12, 2022