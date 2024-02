Πορτογαλία: Σοβαρά επεισόδια πριν από το Φαμαλικάο – Σπόρτινγκ – Αναβλήθηκε ο αγώνας λόγω έλλειψης αστυνομικών

Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν πριν από τον αγώνα Φαμαλικάο – Σπόρτινγκ, με αποτέλεσμα την αναβολή του. Οπαδοί των δύο ομάδων συγκρούστηκαν στους δρόμους της πόλης, με απολογισμό 6 τραυματίες, εκ των οποίων ο ένας σοβαρά.

Στη συνέχεια, διαπιστώθηκε έλλειψη αστυνομικής δύναμης στις θύρες εισόδου του γηπέδου, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια των θεατών.

03.02.2024🇵🇹Clashes between Police, Sporting CP and Famalicão today. 6 injured, 1 of them badly https://t.co/Fjy3xrlEmQ pic.twitter.com/1A93yP3gus

