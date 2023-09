Πέθανε σε ηλικία 42 ετών πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού

Θλίψη προκάλεσε στον χώρο του μπάσκετ, η είδηση για τον θάνατο, σε ηλικία 42 ετών, του πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού, των Μπόστον Σέλτικς και των Ορλάντο Μάτζικ, Μπράντον Χάντερ.

Ο θάνατός του ανακοινώθηκε από τον προπονητή του Οχάιο, Τζεφ Μπόαλς, ο οποίος έγραψε στο Instagram και το X: «RIP σε έναν σπουδαίο των Μπομπκατς. Έφυγε πολύ νωρίς».

We are saddened to hear about the loss of Ohio basketball legend Brandon Hunter. Our thoughts are with Brandon’s family at this time. pic.twitter.com/tHpg3qsPzW

Οι Μάτζικ από την πλευρά τους, αντέδρασαν στην θλιβερή είδηση με το σχόλιο: «Με τρομερή λύπη πληροφορηθήκαμε την απώλεια του πρώην συμπαίκτη μας, Μπράντον Χάντερ. Στέλνουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια σε όλη την οικογένεια Χάντερ».

🙏

We are terribly saddened to learn of the loss of our former teammate, Brandon Hunter. We send our deepest condolences to the entire Hunter family.

– The DeVos family, players, coaches and staff of the @OrlandoMagic pic.twitter.com/OLs0XMjrdA

— Orlando Magic PR (@Magic_PR) September 13, 2023