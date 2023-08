Πέθανε ο 23χρονος μπασκετμπολίστας Ρέτζι Τσέινι – Λίγο πριν έρθει στην ομάδα του Ψυχικού

Θλίψη έχει προκαλέσει στον κόσμο του μπάσκετ και συνολικά του αθλητισμού η είδηση του θανάτου του μπασκετμπολίστα Ρέτζι Τσέινι σε ηλικία μόλις 23 ετών. Μάλιστα ο μπασκετμπολίστας επρόκειτο να έρθει στην Ελλάδα για να αγωνιστεί στην ομάδα του Ψυχικού.

Ο Τσέινι αγωνιζόταν τα τελευταία χρόνια στο κολεγιακό πρωτάθλημα των ΗΠΑ, αρχικά στο Αρκάνσας και στη συνέχεια στο Χιούστον, αλλά είχε συμφωνήσει με το Ψυχικό, υπογράφοντας το πρώτο επαγγελματικό του συμβόλαιο.

Δεν πρόλαβε όμως να έρθει στην Ελλάδα, αφού έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 23 ετών, χωρίς ακόμα να έχουν γίνει γνωστά τα αίτια του θανάτου του.

Very sad day for our agency as we found out about the passing of Reggie Chaney. Was a blessing getting to know him, and how hard he worked for his dreams. You will be missed. Our Condolences and prayers go out to the family and friends of Reggie.

