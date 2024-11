Πεπ Γκουαρντιόλα: Εμφάνιση που προκαλεί ερωτήματα – Βρέθηκε να έχει… χαρακιές και πληγές – «Το έκανα για να βλάψω τον εαυτό μου»

Τόσο η πληγή στη μύτη όσο και οι γρατσουνιές στο κεφάλι του Πεπ Γκουαρντιόλα δεν πέρασαν απαρατήρητες από τους δημοσιογράφους μετά τη λήξη της αναμέτρησης της Μάντσεστερ Σίτι με τη Φέγενορντ. Ο Ισπανός τεχνικός κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις, δίνοντας μια απάντηση που αιφνιδίασε.

Η Μάντσεστερ Σίτι «αυτοκαταστράφηκε» στο ματς της 5ης αγωνιστικής του Champions League, όπου παρά το αρχικό της προβάδισμα με τρία γκολ, βρέθηκε να το χάνει μέσα σε 14 λεπτά. Αυτή η ανατροπή κατέγραψε ακόμη ένα αρνητικό στατιστικό στη μακρά προπονητική πορεία του Πεπ Γκουαρντιόλα.

Μετά το παιχνίδι, ο Γκουαρντιόλα εμφανίστηκε στη συνέντευξη Τύπου με εμφανείς πληγές στο πρόσωπο. Η εικόνα του, σε συνδυασμό με το αποτέλεσμα του αγώνα, προκάλεσε την περιέργεια των παρευρισκόμενων δημοσιογράφων. Ένας από αυτούς δεν δίστασε να ρωτήσει πώς προκλήθηκαν οι τραυματισμοί.

Pep Guardiola has reacted to the cuts and scratches on his face following Man City’s draw with Feyenoord 🤕 pic.twitter.com/gMN8ZvXFup

— Football on TNT Sports (@footballontnt) November 26, 2024