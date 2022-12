Παροξυσμός στην Αργεντινή: Οι παίκτες έφυγαν με ελικόπτερα – Περίμενε γυμνή στον δρόμο τον Μέσι

Παροξυσμός στους δρόμους του Μπουένος Άιρες που πλημμύρισαν με περισσότερους από 4.000.000 Αργεντινούς για τη φιέστα της κατάκτησης του Μουντιάλ 2022. Η κατάσταση έφτασε στο απροχώρητο, σύμφωνα με τις αρχές, που έδωσαν εντολή για την άμεση διακοπή της παρέλασης.

Η κοσμοπλημμύρα στους δρόμους της πρωτεύουσας της Αργεντινής ανάγκασε σε εσπευσμένη αλλαγή πλάνων στην παρέλαση της εθνικής Αργεντινής για την κατάκτηση του Μουντιάλ 2022. Το ανοιχτό πούλμαν που μετέφερε την αποστολή της πρωταθλήτρια κόσμου δεν μπορούσε να προχωρήσει και να φτάσει στον προορισμό του, γι’ αυτό επελέγη άλλη μέθοδος.

Γι’ αυτό επιστρατεύτηκαν ελικόπτερα προκειμένου να μεταφέρουν παίκτες, προπονητές και ανθρώπους της ομάδας, κάνοντάς τους αρχικά γύρους στον ουρανό της πρωτεύουσας της Αργεντινής. Argentina team is currently flying over Buenos Aires by helicopter as it got impossible for the bus to proceed due to 4 million people in the streets pic.twitter.com/8BUtuk6oWW

Μπορεί μέσα στο γήπεδο την ώρα του τελικού δύο θερμόαιμες οπαδοί της Αργεντινής να έβγαλαν τις μπλούζες τους για να φέρουν γούρι αλλά μια κοπέλα στο Μπουένος Άιρες δεν άφησε τίποτα στην φαντασία.

Εμφανίστηκε γυμνή σε δρόμο του Μπουένος Άιρες περιμένοντας τον Μέσι και τους συμπαίκτες του για να τους αποθεώσει.