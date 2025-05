Παρί Σεν Ζερμέν – Άρσεναλ: Συμπλοκές μεταξύ οπαδών και Αστυνομίας στο Παρίσι

Ένταση και επεισόδια σημειώθηκαν το απόγευμα της Τετάρτης στο Παρίσι, λίγες ώρες πριν από τη ρεβάνς για τον ημιτελικό του Champions League ανάμεσα στην Παρί Σεν Ζερμέν και την Άρσεναλ, με την κατάσταση να παίρνει ανεξέλεγκτες διαστάσεις έξω από το “Παρκ ντε Πρενς”.

Το κλίμα ήταν ήδη τεταμένο από νωρίς, με μερίδα Γάλλων οπαδών να συγκεντρώνεται περιμετρικά του γηπέδου. Τα επεισόδια δεν άργησαν να ξεσπάσουν, όταν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις επιχείρησαν να επέμβουν για να διαλύσουν το πλήθος. Ακολούθησε έντονη σύγκρουση, με τους οπαδούς να πετούν καπνογόνα στη μέση του δρόμου και την Αστυνομία να απαντά με ρίψη δακρυγόνων.

Η κατάσταση γρήγορα ξέφυγε από τον έλεγχο, προκαλώντας πανικό. Όσοι βρέθηκαν στην εμβέλεια των δακρυγόνων απομακρύνθηκαν έντρομοι από το σημείο, την ώρα που οι αστυνομικές δυνάμεις επιχειρούσαν να απωθήσουν τους υπόλοιπους με χρήση ασπίδων.

Η κατάσταση έξω από το γήπεδο παραμένει υπό στενή επιτήρηση, ενώ δεν έχουν αναφερθεί, μέχρι στιγμής, συλλήψεις ή τραυματισμοί.

