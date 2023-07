Πάουλα Μπαντόσα: Το «δολοφονικό βλέμμα» της στον πατέρα του Στέφανου Τσιτσιπά – ΒΙΝΤΕΟ

Το παιχνίδι του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Άντι Μάρεϊ για τον 2ο γύρο του Wimbledon διακόπηκε το βράδυ της Πέμπτης μετά την ολοκλήρωση του 3ου σετ, λόγω του προχωρημένου της ώρας και θα συνεχιστεί σήμερα. Ο Σκωτσέζος τενίστας προηγείται με 2-1 σετ του Έλληνα πρωταθλητή.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα, η Πάουλα Μπαντόσα και ο Απόστολος Τσιτσιπάς είχαν ένα επεισόδιο. Η Ισπανίδα τενίστρια και αγαπημένη του Στέφανου Τσιτσιπά παρακολουθούσε μαζί με την οικογένεια Τσιτσιπά τον αγώνα. Σε κάποια στιγμή, ενώ η Πάουλα Μπαντόσα χειροκροτούσε, ο πατέρας του Στέφανου Τσιτσιπά γύρισε για να της πει κάτι και εκείνη σταμάτησε και του έριξε ένα «δολοφονικό βλέμμα».

Όλα αυτά μία ημέρα μετά τις αγκαλιές μεταξύ των δύο μετά τη νίκη του Στέφανου Τσιτσιπά κόντρα στον Ντομινίκ Τιμ.

Δείτε το στιγμιότυπο:

Trouble in paradise?

Look at that look Paula gives his dad 😬#wimbledon #tsitsipas #badosa

