Victor Wembanyama: Οι πρώτες δηλώσεις για το περιστατικό με την Μπρίτνεϊ Σπίαρς – «Με άρπαξε από πίσω»

Ο Victor Wembanyama μίλησε για το viral περιστατικό όταν ο σωματοφύλακάς του φέρεται να χαστούκισε την Μπρίτνεϊ Σπίαρς στο πρόσωπο.

«Κάτι συνέβη, όταν περπατούσα με μερικούς άνδρες από ασφάλεια της ομάδας προς το εστιατόριο», είπε ο 19χρονος αστέρας του NBA, στους δημοσιογράφους του ESPN την Πέμπτη.

«Ήμασταν στην αίθουσα. Υπήρχε πολύς κόσμος, έτσι ο κόσμος με φώναζε, προφανώς. Υπήρχε ένα άτομο που με καλούσε, αλλά η ασφάλεια μου είχε δώσει οδηγίες να μην σταματήσω γιατί θα δημιουργηθεί πρόβλημα με τον κόσμο. Έτσι δεν σταμάτησα» πρόσθεσε.

.@vicw_32 on the situation last night involving Britney Spears pic.twitter.com/I0mHJvJzs4

— Cassidy Hubbarth (@CassidyHubbarth) July 6, 2023