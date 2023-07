Στέφανος Τσιτσιπάς: Η αγκαλιά της Πάουλα Μπαντόσα στον πατέρα του – ΒΙΝΤΕΟ

Έπειτα από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι, το οποίο ξεκίνησε την Τρίτη και ολοκληρώθηκε σήμερα, ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε με 3-2 σετ του Ντόμινικ Τιμ και προκρίθηκε στον 2ο γύρο του Wimbledon, όπου θα αντιμετωπίσει τον Άντι Μάρεϊ.

Ο αγώνας κρίθηκε στο tie break του 5ου σετ, με τον Έλληνα πρωταθλητή να επικρατεί με 10-8. Αμέσως μετά την λήξη του αγώνα, η Πάουλα Μπαντόσα, που βρισκόταν στο γήπεδο για να παρακολουθήσει από κοντά τον αγαπημένο της, αγκάλιασε ανακουφισμένη τον πατέρα του Στέφανου Τσιτσιπά, Απόστολο.

Δείτε την αγκαλιά της Πάουλα Μπαντόσα στον πατέρα του Στέφανου Τσιτσιπά

Tsitsipas prevails in an EPIC 💥@steftsitsipas outlasts Dominic Thiem in an exhilarating five-set encounter to book his place in the second round, 3-6, 7-6(1), 6-2, 6-7(5), 7-6(8) 😮#WImbledon pic.twitter.com/neSdsUs2Lr

— Wimbledon (@Wimbledon) July 5, 2023