Παναθηναϊκός: Ξανά «πράσινος» ο Ιωάννης Παπαπέτρου – BINTEO

Λίγη ώρα αφότου η Παρτιζάν αποχαιρέτησε μέσω social media τον Ιωάννη Παπαπέτρου, ευχαριστώντας τον για την προσφορά του στην παρελθούσα σεζόν, ο διεθνής φόργουορντ επέστρεψε και… τυπικά στον Παναθηναϊκό, με την «πράσινη» ΚΑΕ να ανακοινώνει την απόκτησή του για την προσεχή διετία.

Ο 29χρονος άσος ετοιμάζεται πλέον για τη δεύτερη θητεία του στο «τριφύλλι», όπου αγωνίστηκε επίσης την τετραετία 2018-22. Στις πρώτες δηλώσεις του μετά την επιστροφή του στον Παναθηναϊκό, ο Παπαπέτρου δήλωσε χαρούμενος, ενώ τόνισε πως υπάρχει «μεγάλος ενθουσιασμός και τεράστιο κίνητρο από μέρους μου».

Συγκεκριμένα, το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού δήλωσε στην ιστοσελίδα του συλλόγου: «Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που επέστρεψα στην οικογένειά μου. Υπάρχει μεγάλος ενθουσιασμός και τεράστιο κίνητρο από μέρους μου. Δεν θέλω να πω πολλά τώρα, τα υπόλοιπα θα τα πούμε στο γήπεδο. Θα ήθελα μέσα από την καρδιά μου να ευχαριστήσω τον κ. Δημήτρη Γιαννακόπουλο, τον οργανισμό του Παναθηναϊκού αλλά και τον κόσμο για την αγάπη που δείχνουν προς το πρόσωπό μου. Ραντεβού στο ΟΑΚΑ».

Jani, thank you for everything! We wish you all the best in your future career!

Good luck! 🙌🏽🖤🤍#KKPartizan pic.twitter.com/Myys5MdYd4

— KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) July 12, 2023