Παναθηναϊκός: Ένα βήμα πριν τη συμφωνία με τον Στέφαν Γιόβιτς – ΒΙΝΤΕΟ

Στην τελική ευθεία έχει μπει το θέμα της μεταγραφής του Στέφαν Γιόβιτς στην ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού, με τον Σέρβο άσο να έχει φτάσει πλέον σε προφορική συμφωνία με το «τριφύλλι».

Το όνομα του ύψους 1,98μ. Γιόβιτς βρίσκεται στο προσκήνιο εδώ και περίπου ένα μήνα, ως πρώτη επιλογή στο μεταγραφικό πλάνο του Δημήτρη Πρίφτη, ωστόσο το βασικό ζητούμενο (κι ερωτηματικό) ήταν η αγωνιστική ετοιμότητά του μετά τον πρόσφατο τραυματισμό του.

Ο 31χρονος γκαρντ έχει ξεκινήσει κανονικές προπονήσεις εδώ κι αρκετές ημέρες και στις αρχές Ιανουαρίου αναμένεται στην Αθήνα, προκειμένου να περάσει από τις τελικές εξετάσεις, πριν ολοκληρωθεί το deal και με υπογραφές.

Ο Γιόβιτς δεν πρόκειται να αντικαταστήσει κάποιον παίκτη από το υπάρχον ρόστερ -με τους «πράσινους» να δίνουν άλλη ευκαιρία στον Κέντρικ Πέρι- αλλά θα προστεθεί ως επιπλέον ξένος παίκτης, παίρνοντας χρόνο στην Euroleague πριν αποφασιστεί η επόμενη κίνηση και το αν θα ενσωματωθεί στο δυναμικό του «τριφυλλιού» και για τις εγχώριες διοργανώσεις.

Έχει πολύ «γεμάτο» βιογραφικό στην Euroleague, στην οποία αγωνίστηκε για 7 χρόνια με τις φανέλες του Ερυθρό Αστέρα, της Μπάγερν Μονάχου και της Χίμκι, ενώ έχει κατακτήσει τρεις φορές την Αδριατική Λίγκα και δύο φορές το γερμανικό πρωτάθλημα. Με την Εθνική Σερβίας έχει κατακτήσει ασημένια μετάλλια στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2014, στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2016 και στο Eurobasket του 2017.

With a 53.1% from deep, enjoy some of Stefan Jovic’s best treys 👌

‘Energy moves’ | @ENEOSMotorOils | #EUROLEAGUEUNITED pic.twitter.com/siAmBR0AvU

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) April 27, 2020