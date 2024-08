Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: «Το μεγαλύτερο λάθος της ζωής μου» – Η πρώτη συνέντευξη του Ολλανδού αθλητή που είχε καταδικαστεί για βιασμό ανήλικης

Στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι, η παρουσία ενός Ολλανδού αθλητή, ο οποίος έχει καταδικαστεί το 2016 για τον βιασμό μιας 12χρονης από τη Βρετανία, δημιούργησε έντονες αντιδράσεις και συζητήσεις. Ο Στίβεν βαν ντε Βέλντε, αθλητής του μπιτς βόλεϊ, βρέθηκε στο επίκεντρο της προσοχής λόγω του παρελθόντος του, δεχόμενος τις αποδοκιμασίες του κοινού κατά τη διάρκεια των αγώνων που συμμετείχε.

Ο Στίβεν βαν ντε Βέλντε και ο συμπαίκτης του, Μάθιου Ιμέρς, αγωνίστηκαν στο Παρίσι και προχώρησαν έως τα προημιτελικά, όπου και αποκλείστηκαν από την ομάδα της Βραζιλίας. Κατά τη διάρκεια των αγώνων, ο Βαν ντε Βέλντε δέχτηκε συχνά αποδοκιμασίες από το κοινό. Ο Ολλανδός βολεϊμπολίστας προκρίθηκε στους Αγώνες παρά το γεγονός ότι ο δικαστής είχε χαρακτηρίσει κάποτε τις Ολυμπιακές φιλοδοξίες του ως «διαλυμένο όνειρο» και είναι αξιοσημείωτο ότι κατάφερε να ξαναχτίσει την καριέρα του, εξασφαλίζοντας μια θέση στην εθνική ομάδα της Ολλανδίας.



Τώρα, με τη λήξη των Ολυμπιακών Αγώνων και την επιστροφή των αποστολών στις χώρες τους, ο Βαν ντε Βέλντε στη συνέντευξή που έδωσε στο εθνικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο NOS, δήλωσε ότι σκέφτηκε σοβαρά να αποσυρθεί από τους αγώνες, τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο Παρίσι. Παρά τις προκλήσεις που καλέστηκε να αντιμετωπίσει, αποφάσισε να συμμετάσχει, λέγοντας: «Δεν ήθελα να δώσω σε άλλους την εξουσία να με εκδιώξουν ή να με απομακρύνουν».

Πριν από τους Αγώνες, είχε δημοσιεύσει μια δήλωση στην ιστοσελίδα της Ολλανδικής Ομοσπονδίας Βόλεϊ, αναγνωρίζοντας το λάθος του και αποδεχόμενος τις συνέπειές του. «Δεν μπορώ να το αντιστρέψω, οπότε πρέπει να αντέξω τις συνέπειες. Ήταν το μεγαλύτερο λάθος της ζωής μου». Στη συνέντευξή του τόνισε επίσης ότι δεν είναι ο ίδιος άνθρωπος που ήταν πριν από δέκα χρόνια και ευχαρίστησε την οικογένεια -είναι παντρεμένος και έχει ένα παιδί-, τους φίλους του, την Ολλανδική ομοσπονδία του βόλεϊ και της Ολυμπιακής Επιτροπής για την υποστήριξή τους.



Ο συμπαίκτης του, Ιμέρς, υπερασπίστηκε τον Βαν ντε Βέλντε, λέγοντας: «Έχει εκτίσει την ποινή του. Και τώρα είναι πραγματικά καλοσυνάτος.»

Η συμμετοχή του Bαν ντε Βέλντε προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων. Υπήρξαν πολλές εκκλήσεις για αποκλεισμό του από τους Αγώνες του 2024, ενώ σε μια αναφορά από τη Βρετανική Ολυμπιακή Ένωση εκφράστηκε απογοήτευσή για την παρουσία του στο Παρίσι. Παρά τις αντιδράσεις, η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή (ΔΟΕ) δήλωσε ότι δεν είχε τη δυνατότητα να εμποδίσει την συμμετοχή του αθλητή, εφόσον πληρούσε τα κριτήρια πρόκρισης.

Η Ολλανδική Ολυμπιακή Επιτροπή πήρε μέτρα προστασίας για τον Βαν ντε Βέλντε κατά τη διάρκεια των Αγώνων, συμπεριλαμβάνοντας την αποφυγή επαφής με τα ΜΜΕ και την παραμονή του εκτός του Ολυμπιακού χωριού. Ο εκπρόσωπος της επιτροπής δήλωσε ότι οι ενέργειες αυτές είχαν ληφθεί μετά από ενδελεχή αξιολόγηση κινδύνων και ήταν σύμφωνες με τα πρότυπα.

Ο υπεύθυνος Τύπου της Ολλανδικής Ολυμπιακής Επιτροπής, John Van Vliert δήλωσε: «Δύο από τα μέτρα που πήραμε ήταν ότι ο Στίβεν κοιμάται έξω από το Χωριό [των αθλητών], το δεύτερο ήταν ότι δεν θα κάνουμε δηλώσεις [στα ΜΜΕ] στη μικτή ζώνη». «Προστατεύουμε έναν καταδικασμένο βιαστή παιδιών [ώστε να μπορεί] να κάνει το άθλημά του όσο το δυνατόν καλύτερα στο τουρνουά για το οποίο προκρίθηκε» πρόσθεσε.

Ο Βαν ντε Βέλντε αναγνώρισε ότι οι αντιδράσεις του κόσμου ενδέχεται να επηρέασαν την απόδοση του ίδιου και του συμπαίκτη του, αλλά επεσήμανε ότι δεν θέλει να μεταθέσει την ευθύνη. Κατανοεί την αναστάτωση γύρω από την παρουσία του και αποδέχεται τις απόψεις των άλλων. «Δεν μπορώ να αλλάξω αυτό που σκέφτονται οι άνθρωποι για μένα», είπε. «Κάποιος μπορεί να με θεωρεί για πάντα υπεύθυνο για ό,τι συνέβη και αυτό είναι εντάξει, γιατί έτσι είναι. Είναι δικαίωμά τους. Οπότε, το αποδέχομαι αυτό».

