Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Η Διεθνής Ομοσπονδία Πυγμαχίας ζήτησε από την Κελίφ να αποδείξει ότι είναι γυναίκα – «Ίσως είναι τρανσέξουαλ, ίσως όχι»

Η Διεθνής Ομοσπονδία Πυγμαχίας (IBA), που κατά τη διάρκεια αυτών των Ολυμπιακών Αγώνων έχει ασκήσει έντονη κριτική στη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή (ΔΟΕ) και τον πρόεδρό της, Τόμας Μπαχ, θέτοντας υπό αμφισβήτηση την ταυτότητα φύλου δύο πυγμάχων, βρέθηκε στο Παρίσι για να πραγματοποιήσει συνέντευξη τύπου.

Ο σκοπός της συνέντευξης τύπου υποτίθεται ότι ήταν να παρουσιάσει αποδεικτικά στοιχεία ότι η Ιμανέ Κελίφ από την Αλγερία και η Λιν Γιου Τινγκ από την Ταϊβάν, που εξασφάλισαν τουλάχιστον το χάλκινο μετάλλιο στους Αγώνες του Παρισιού, δεν ανήκουν στην κατηγορία πυγμαχίας γυναικών.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του TIME, υπήρχαν φήμες ότι ο πρόεδρος της IBA, Ουμάρ Κρεμλέφ, θα συμμετείχε απομακρυσμένα στη συνέντευξη τύπου, ενώ οι τεχνικοί εργάζονταν για τις δυνατότητες μετάφρασης στα ρωσικά. Οι τρεις κύριοι ομιλητές -ο Γενικός Γραμματέας και CEO της IBA, Κρις Ρόμπερτς, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Πυγμαχίας και πρώην πρόεδρος της ιατρικής επιτροπής της IBA, Δρ. Ιωάννης Φιλιππάτος, και ο πρόεδρος της επιτροπής προπονητών της IBA, Γκαμπριέλε Μαρτέλι- ήταν παρόντες και έτοιμοι να ξεκινήσουν.

Ο Κρεμλέφ τελικά εμφανίστηκε σε μια ηλεκτρονική οθόνη πίσω από τους ομιλητές. Ο Ρόμπερτς ξεκίνησε λέγοντας ότι η IBA δεν ήθελε να επισκιάσει τους Ολυμπιακούς Αγώνες και ήρθε στο Παρίσι εξαιτίας της νίκης της Κελίφ την περασμένη εβδομάδα επί της Άντζελα Καρίνι.

Ο Φιλιππάτος παρουσίασε τα διαπιστευτήριά του ως γυναικολόγος και ειδικός στην εξωσωματική γονιμοποίηση, υποστηρίζοντας ότι η επιστήμη καθορίζει σαφώς το βιολογικό φύλο, παρά τα αντίθετα αποδεικτικά στοιχεία. Η ιατρική, είπε, «δεν είναι άποψη. Ξέρω ποιος είναι γυναίκα και άνδρας.» Ο Φιλιππάτος και ο Κρεμλέφ υπονόησαν ότι η Κελίφ και η Γιου Τινγκ μπορεί να είναι τρανσέξουαλ αθλήτριες, παρά τις διαβεβαιώσεις των αθλητριών ότι γεννήθηκαν και μεγάλωσαν ως γυναίκες.

The International Boxing Association (IBA) has clarified the facts that led to the disqualification of two boxers, Imane Khelif of Algeria and Lin Yu-ting of Chinese Taipei.https://t.co/NBY3X04TJy

— IBA (@IBA_Boxing) August 5, 2024