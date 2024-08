Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Ο Ντουπλάντις πανηγύρισε το χρυσό και το παγκόσμιο ρεκόρ όπως ο Τούρκος σκοπευτής

Ο «διαστημικός» Άρμαντ Ντουπλάντις, γιόρτασε την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο άλμα επί κοντώ με έναν πανηγυρισμό που κάτι μας θύμισε…

Ότι ο Σουηδός Ολυμπιονίκης είναι μια μυθική φιγούρα του αθλητισμού, το γνωρίζαμε. Ωστόσο, αυτό που μας διέφευγε, είναι ότι παρακολουθεί στενά και τα viral θέματα που προκύπτουν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι. Μάλιστα, ίσως αυτό που κατέκλυσε τα social media περισσότερο απ’ όλα, αποτέλεσε και μέρος των πανηγυρισμών του εχθές το βράδυ.

Αντλώντας, λοιπόν, έμπνευση από τον Τούρκο σκοποβόλο Γιουσούφ Ντίκετς, ο οποίος έκανε μεγάλη αίσθηση διαγωνιζόμενος με το ένα χέρι στην τσέπη και χωρίς τον τυπικό εξοπλισμό σκοποβολής, ο Ντουπλάντις μιμήθηκε τη στάση σώματος του Ντίκετς.

Κάνοντας με το δεξί του χέρι το σχήμα ενός πιστολιού και με το αριστερό του χέρι ελαφρώς μέσα από σορτσάκι του, ο Αμερικανός αθλητής όχι μόνο κατέρριψε δύο ρεκόρ -Ολυμπιακών Αγώνων (6,10) και Παγκόσμιο (6,25)- αλλά πέρασε και στο πάνθεον των Ολυμπιακών viral εικόνων.

Mondo Duplantis hitting the Yusuf Dikec pose after breaking an Olympic pole vault record and winning gold. +50000 aura#ParisOlympics pic.twitter.com/cpsgDP1GP3 — NBC Olympics & Paralympics (@NBCOlympics) August 6, 2024



Ο φακός εντόπισε κάποια στιγμή τον Ντουπλάντις με τον «Μανόλο» να συζητούν σε χαλαρή διάθεση και γελώντας κατά τη διάρκεια του αγώνα. Όπως σχολιάζει το Yahoo Sports!, αν και είναι πιθανόν οι δυο τους να σχολίαζαν τον πανηγυρισμό του Αμερικανού, δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί, καθώς δεν είναι σαφές αν η συζήτηση έγινε πριν ή μετά τη μίμηση του Ντουπλάντις.

Wait Emmanouil Karalis and Mondo Duplantis talking about the Türkiye shooter memes amid the world record attempts in the men’s pole vault final is actually so funny. pic.twitter.com/rrOI6kzGzY — Gabrielle Scheder-B (GSB) (@gschederb) August 5, 2024



Σημειώνουμε, ότι ο Γιουσούφ Ντίκετς αγωνίστηκε στο ομαδικό αγώνισμα της σκοποβολής, μαζί με τη συναθλήτριά του Σεβάλ Ιλάιντα Ταρχάν, κερδίζοντας για τη χώρα τους το αργυρό μετάλλιο. Όπως ο Ντίκετς έτσι και η Ταρχάν, με ελάχιστο εξοπλισμό συγκριτικά με τους υπόλοιπους διαγωνιζόμενους, είχε το χέρι της τσέπη. Ωστόσο η ίδια φορούσε μεγάλες ωτοασπίδες (ακουστικά) και προσωπίδα.