Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Προπονητής στίβου εκδιώχθηκε λόγω κατηγοριών για σεξουαλική κακοποίηση αθλητριών

Μετά την αμφιλεγόμενη συμμετοχή του Ολλανδού, Στίβεν βαν ντε Φέλντε στους Αγώνες του Παρισιού, ο οποίος καταδικάστηκε το 2016 για τον βιασμό ενός 12χρονου κοριτσιού από τη Βρετανία, έρχεται τώρα στο φως ακόμα μια περίπτωση που απασχολεί τα διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Ο Αμερικανός προπονητής στίβου, Ράνα Ράιντερ (Rana Reider), εκδιώχθηκε από τους Ολυμπιακούς Αγώνες 2024 καθώς έχει κατηγορηθεί για σεξουαλική κακοποίηση από τρεις αθλήτριες, σε μήνυση που έχει κατατεθεί στη Φλόριντα.

Ο Ράιντερ προπονούσε τους σπρίντερ Μαρσέλ Τζέικομπς (Ιταλία) και Αντρέ Ντε Γκρας (Καναδάς) στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι. Ο Ράιντερ είχε διαπίστευση από την Καναδική Ολυμπιακή Επιτροπή (ΚΟΕ) και ο δικηγόρος του, Ράιαν Στίβενς, ενημερώθηκε τη Δευτέρα ότι η ΚΟΕ θα αποστείλει επίσημη επιστολή για την απόσυρση της διαπίστευσής του, ανέφερε ο Guardian.

Η εξέλιξη αυτή ήρθε μια μέρα μετά τη δημοσίευση ενός ρεπορτάζ από τους Times, σχετικά με τη μήνυση στη Φλόριντα εναντίον του 54χρονου προπονητή, που είχε ως αποτέλεσμα η USA Track & Field να ενημερώσει τους Καναδούς την Κυριακή. Η μήνυση έχει κατατεθεί κατά του Ράιντερ στην κομητεία Μπράουαρντ από τρεις γυναίκες, με δύο από τις τρεις εναγούσες να κατονομάζονται στα δικαστικά έγγραφα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ.

In one of the three lawsuits, an athlete accuses track coach Rana Reider of making sexually explicit comments, filming massage sessions, and sexually assaulting her. https://t.co/tJv1kTK5pP pic.twitter.com/l8DFEdAD8X



Μία από τις αθλήτριες ισχυρίζεται ότι υπέστη σεξουαλική και συναισθηματική κακοποίηση και παρενόχληση από τον Ράιντερ, ενώ οι άλλες δύο ανέφεραν ότι ήταν θύματα σεξουαλικής και λεκτικής παρενόχλησης από τον προπονητή.

Σε δηλώσεις του στον Guardian, ο Στίβενς ανέφερε ότι ο Ράιντερ «αδίκως του αφαιρέθηκε η διαπίστευση του Ολυμπιακού προπονητή, βασισμένη σε ισχυρισμούς χρόνων σε μια μήνυση από πρώην αθλητές που επιδιώκουν οικονομικό κέρδος».

