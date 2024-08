Ιταλία: Η Αίτνα «βρυχήθηκε» ξανά – Το νέφος έφτασε μέχρι την Ελλάδα – Δείτε δορυφορική εικόνα

Η Αίτνα στη Σικελία, ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια στον κόσμο, «ξύπνησε» ξανά, καθώς καταγράφηκε έντονη δραστηριότητα τις τελευταίες ημέρες, εκτοξεύοντας καυτή τέφρα και λάβα.

Ευδιάκριτα από μεγάλη απόσταση ήταν τα σιντριβάνια λάβας μήκους χιλιομέτρων. Η έκρηξη προκάλεσε επίσης βροχές τέφρας.

Etna (Italy 🇮🇹) this morning: hold my beer! pic.twitter.com/693bifXo5P

Ashfall from Mt Etna this morning 👀

Mount Etna, Europe’s tallest and most active volcano, put on a stunning display at dawn over Sicily pic.twitter.com/VWZrTo8C9j

— Reuters (@Reuters) August 4, 2024