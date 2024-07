Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Χαμός στα social media για την τελετή έναρξης – Οι αντιδράσεις και η έντονη κριτική

Η Τελετή Έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων 2024 στο Παρίσι δεν κατάφερε να αφήσει θετικές εντυπώσεις, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι διοργανωτές της εκδήλωσης επιχείρησαν μια καινοτόμο προσέγγιση, ενσωματώνοντας τραγούδια και ένα πολύχρωμο χορευτικό σόου εκτός σταδίου. Ωστόσο, αυτή η προσέγγιση δεν έτυχε της επιδοκιμασίας του κοινού.

Πολλοί χρήστες του Twitter, γνωστού πλέον ως «X», αντέδρασαν αρνητικά, σχολιάζοντας πως η τελετή έμοιαζε με «καρναβάλι του Μοσχάτου», «Eurovision» και «σκηνοθεσίες του Γιάννη Δαλιανίδη».

Επιπλέον, προκλήθηκε δυσαρέσκεια από το γεγονός ότι κατά την τηλεοπτική μετάδοση, οι διοργανωτές δεν κατάφεραν να προβάλλουν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος συμμετείχε ως σημαιοφόρος μαζί με την Αντιγόνη Ντρισμπιώτη ακόμα και κάτω από την ανάρτηση της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής.

Sorry αλλά…..τι μ@λ@κι@ είναι αυτή με τα καραβάκια……🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️…..is it just me?….σαν τουρίστες φαίνονται…..καλά τους δικούς μας σημαιοφόρους με το ζόρι είδαμε την κοπέλα…..🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️ #Ολυμπιακοι_Αγωνες

