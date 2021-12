Ο Στέφανος Τσιτσιπάς και ο προβληματισμός για το… χαρτί τουαλέτας

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς μοιράζεται συχνά τους προβληματισμούς του και τις ανησυχίες του μέσα από τον λογαριασμό του στο Twitter.

O Έλληνας τενίστας που αυτή την περίοδο αναρρώνει από την επέμβαση που έκανε στον αγκώνα, εξέφρασε τις σκέψεις του που έχει να κάνει με το το ένστικτο επιβίωσης και το χαρτί τουαλέτας.

“Ακόμα δεν μπορώ να πιστέψω ότι το ένστικτο επιβίωσης των ανθρώπων τούς λέει να πάρουν χαρτί τουαλέτας”, έγραψε ο Στέφανος Τσιτσιπάς με τις απαντήσεις κάτω από την ανάρτησή του να είναι πολλές.

I still can’t believe people’s survival instincts told them to grab toilet paper.

Πρόκειται για ένα φαινόμενο που παρατηρήθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού, ειδικά πριν από το πρώτο lockdown, όταν οι πολίτες έσπευσαν στα σούπερ μάρκετ και άδειασαν τα ράφια από χαρτί υγείας.

Σημειώνεται πως πριν από λίγες ημέρες, ο Στέφανος Τσιτσιπάς είχε δημοσιεύσει ακόμη ένα αινιγματικό tweet στο οποίο έγραφε: «Όλοι έχουν άποψη για πράγματα που δεν γνωρίζουν».

Everybody got an opinion about things they know nothing about.

