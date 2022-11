Ο μεγαλύτερος αγώνας του Νόιερ: Αποκάλυψε πως έπασχε από καρκίνο του δέρματος – «Έχω κάνει τρεις επεμβάσεις»

Ο τερματοφύλακας της Μπάγερν, Μάνουελ Νόιερ, μοιράστηκε την Τετάρτη 2 Νοεμβρίου μέσω του instagram ένα video στο οποίο αποκαλύπτει ότι είχε διαγνωσθεί στο παρελθόν με καρκίνο του δέρματος στο πρόσωπο.

Στο video που συμπρωταγωνιστεί μαζί του η γνωστή τενίστρια, Αντζελίκ Κέρμπερ, ο διεθνής Γερμανός εξομολογήθηκε ότι αναγκάστηκε να υποβληθεί σε τρεις χειρουργικές επεμβάσεις.

Manuel Neuer reveals that he had skin cancer on his face and that he was operated three times.

“In my case it’s skin cancer on my face, which has required three surgeries”, Neuer revealed on Instagram pic.twitter.com/d1RIpxll3J

