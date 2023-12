Ο καρκίνος της Κρις Έβερτ επέστρεψε – Θα χάσει το Australian Open

Ο θρύλος του τένις, που έγινε παρουσιάστρια, Κρις Έβερτ θα χάσει την πρόσκληση του Αυστραλιανού Όπεν του 2024 λόγω της επανεμφάνισης του καρκίνου των ωοθηκών της. Η Έβερτ διαγνώστηκε πριν από δύο χρόνια με καρκίνο.

Η πρώην τενίστρια δημοσίευσε μια δήλωση επιβεβαιώνοντας ότι δεν θα κάνει το ταξίδι στην Αυστραλία για το τουρνουά Open.

«Από τότε που διαγνώστηκα για πρώτη φορά με καρκίνο πριν από δύο χρόνια, ήμουν πολύ ανοιχτή για την εμπειρία μου», έγραψε την Παρασκευή σε μια δήλωση που δημοσιεύτηκε από το ESPN . «Ήθελα να σας ενημερώσω. Ο καρκίνος μου επέστρεψε. Αν και αυτή είναι μια διάγνωση που δεν ήθελα να ακούσω ποτέ, νιώθω για άλλη μια φορά τυχερή που έγινε νωρίς».

