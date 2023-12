Έρχεται στο Netflix το «Maestro» – Η νέα ταινία του Bradley Cooper για τον Leonard Bernstein

Τα φώτα χαμηλώνουν και η ορχήστρα ετοιμάζεται. Έχει έρθει η ώρα για τον «Maestro» να ανέβει στη σκηνή. Η νέα ταινία του Netflix με τίτλο «Maestro» φέρει τη σκηνοθετική υπογραφή του Bradley Cooper, ο οποίος έγραψε το σενάριο μαζί με τον Josh Singer.

Ο Cooper πρωταγωνιστεί κιόλας στην ταινία ενσαρκώνοντας τον εμβληματικό Leonard Bernstein. Η ταινία επικεντρώνεται στη σχέση ζωής του Bernstein με την ηθοποιό Felicia Montealegre Cohn Bernstein, την οποία υποδύεται η Carey Mulligan.

Τι πραγματεύεται το «Maestro»;

Το «Maestro» τοποθετεί στις οθόνες μας τη λαμπρή καλλιτεχνική καριέρα και την ταραχώδη προσωπική ζωή του διάσημου συνθέτη και διευθυντή ορχήστρας Leonard Bernstein. Πρόκειται για μία ωδή στη ζωή και την τέχνη και η ταινία είναι αφιερωμένη στην οικογένεια και την αγάπη.

«Νομίζω ότι οι άνθρωποι θα δουν την πολυπλοκότητα του γάμου και τις πολλές μορφές που μπορεί να πάρει η αγάπη», είπε ο συν-σεναριογράφος Josh Singer. «Νομίζω ότι και τα δύο είναι σοβαρά θέματα».

Πότε θα κυκλοφορήσει το «Maestro»;

Το «Maestro» προβάλλεται ήδη στις κινηματογραφικές αίθουσες και από τις 20 Δεκεμβρίου θα είναι διαθέσιμο στην ταινιοθήκη του Netflix.

Ποιοι αποτελούν το καστ του «Maestro»;

Carey Mulligan ως η ηθοποιός Felicia Montealegre Cohn Bernstein

Η Mulligan αναλαμβάνει το ρόλο της διάσημης ηθοποιού του Broadway, Felicia Montealegre Cohn Bernstein, η οποία παντρεύεται τον Bernstein έπειτα από έναν θυελλώδη έρωτα. Ο ένας υποστηρίζει τις φιλοδοξίες του άλλου και μεγαλώνουν μαζί τα τρία τους παιδιά. Η ηθοποιός, μιλώντας για το ρόλο της, έκανε λόγο για μία συναρπαστική εμπειρία και δήλωσε πως ήταν τιμή της να ενσαρκώσει έναν τέτοιο χαρακτήρα.

Η ηθοποιός έχει λάβει δύο υποψηφιότητες για Όσκαρ, για την ερμηνεία της στο «An Education» και «Promising Young Woman». Μετά το «Maestro», θα την δούμε στην επερχόμενη ταινία του Adam Sandler με τίτλο «Spaceman».

Bradley Cooper ως Leonard Bernstein

Ο Cooper, ο οποίος επίσης σκηνοθέτησε την ταινία, συνυπέγραψε το σενάριο και είναι παραγωγός του Μαέστρο, υποδύεται τον διάσημο συνθέτη και μαέστρο Leonard Bernstein. Η ταινία ακολουθεί τον Bernstein από το απροσδόκητο ντεμπούτο του στο Carnegie Hall μέχρι τα τελευταία χρόνια της ζωής του. Είναι η δεύτερη ταινία του Cooper ως σκηνοθέτη. Ο ίδιος ανέλαβε την ευθύνη να υποδυθεί τον Bernstein με ενθουσιασμό και ευγνωμοσύνη. «Στο A Star Is Born, το “βαρύ πυροβολικό” ήταν η φωνή της Lady Gaga», είπε ο Cooper. «Για τον “Maestro” σκέφτηκα ότι το δυνατό μας χαρτί είναι η μουσική του Leonard Bernstein. Και μόνο το εύρος της δημιουργίας του, το πόσο ποικιλόμορφη και συγκινητική είναι ήταν αρκετή για να κάνουμε την ταινία», είπε, μεταξύ άλλων, ο ηθοποιός και σκηνοθέτης.

Ο Cooper έχει προταθεί για εννέα βραβεία Όσκαρ.

Maya Hawke ως Jamie Bernstein

H Hawke υποδύεται την Jamie Bernstein, τη μεγαλύτερη κόρη του Leonard και της Felicia. Καθώς μεγαλώνει, η Jamie παγιδεύεται στις καταστροφικές φήμες για την ερωτική ζωή του πατέρα της που απειλούν την μεταξύ τους σχέση.

Η Maya είναι η κόρη του Ethan Hawke και της Uma Thurman. Έκανε το ντεμπούτο της ως ηθοποιός στη μίνι σειρά «Little Women» του 2017 στο BBC. Το 2019 έκανε την πρώτη της εμφάνιση ως «Robin Buckley» στην 3η σεζόν του «Stranger Things».

Sarah Silverman ως Shirley Bernstein

Την υπομονετική αδερφή του Leonard, Shirley, υποδύεται η βραβευμένη με Emmy κωμικός και ηθοποιός Sarah Silverman.

Η Silverman έγινε γνωστή ως η σταρ και συνδημιουργός του «The Sarah Silverman Program», για το οποίο κέρδισε τις δύο πρώτες της υποψηφιότητες για Emmy.

Gideon Glick ως Tommy Cathron

Ο Glick υποδύεται τον Tommy Cathron, έναν νεαρό προστατευόμενο του Leonard.

Ο Glick είναι ένα γνώριμο πρόσωπο για το κοινό του Broadway. Έχει εμφανιστεί στις παραγωγές των έργων «Spring Awakening», «Spider-Man: Turn Off the Dark» και «To Kill a Mockingbird» (για τα οποία ήταν υποψήφιος για βραβείο Tony).

Matt Bomer ως David Oppenheim

Ο Bomer εμφανίζεται ως David Oppenheim, ένας καινοτόμος μουσικός που συνάντησε τον Leonard στα πρώτα χρόνια της καριέρας του (ο Όπενχαϊμ έπαιζε κλαρινέτο και ήταν παραγωγός κλασικής μουσικής).

Ο Bomer έγινε γνωστός στη σαπουνόπερα «All My Children», πριν κάνει το κινηματογραφικό του ντεμπούτο στο «Flightplan» με πρωταγωνίστρια την Jody Foster. Είχε μια μακροχρόνια συνεργασία με τον σταρ και παραγωγό Ryan Murphy, ξεκινώντας από το American Horror Story και έπειτα συμμετέχοντας σε ταινίες όπως οι «The Normal Heart» και «The Boys in the Band».

Δείτε το trailer του «Maestro»:

Πηγή: FOXreport.gr