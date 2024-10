Ο αποχαιρετισμός του Τσιτσιπά στον Ναδάλ: «Από τις μεγαλύτερες τιμές στη ζωή μου να μοιράζομαι το γήπεδο μαζί σου»

Ο Ράφα Ναδάλ ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι σταματά το τένις, γνωστοποιώντας πως το Final-8 του Davis Cup που θα διεξαχθεί από 19 ως 24 Νοεμβρίου στη Μάλαγα, θα είναι το τελευταίο τουρνουά στην τεράστια καριέρα του.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς με ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποχαιρέτισε τον διάσημο Ισπανό.

«Ράφα, οι μάχες μας ήταν γεμάτες παθιασμένες, ζωηρές, θρυλικές. Σου έμοιαζαν. Ήταν από τις μεγαλύτερες τιμές στη ζωή μου να μοιράζομαι το γήπεδο μαζί σου, τόσο ως αντίπαλος, όσο και ως συμπαίκτης. Απόλαυσε το επόμενο κεφάλαιο φίλε. Πάμε Ράφα, για πάντα» έγραψε στο twitter ο Έλληνας πρωταθλητής.

Rafa,

Our battles were passionate, colourful, iconic. They resembled you.

It has been one of the great honours of my life to share the court with you, both as an opponent and as a teammate.

Enjoy your next chapter, amigo. Vamos Rafa, para siempre.

PS: Any finger, you cross 😉 pic.twitter.com/5GNw4gs1gx

— Stefanos Tsitsipas (@steftsitsipas) October 11, 2024