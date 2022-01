Υπόθεση Τζόκοβιτς: Η ομοσπονδία τένις της Αυστραλίας έστειλε λάθος οδηγίες στους αθλητές; – Το έγγραφο-ντοκουμέντο

Το θρίλερ της συμμετοχής του Νόβακ Τζόκοβιτς στο αυστραλιανό Όπεν συνεχίζεται για ακόμη μία ημέρα.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, οι ευθύνες της ομοσπονδίας τένις της Αυστραλίας γύρω από αυτήν την πολύκροτη υπόθεση είναι πολύ μεγάλες. Η ομοσπονδία, εκτός του ότι φέρεται να προσπάθησε να βρει «παραθυράκια» για να μπορέσει ο Νόβακ Τζόκοβιτς να συμμετάσχει στο αυστραλιανό Όπεν, είχε δώσει και λάθος οδηγίες στους αθλητές για το καθεστώς εισόδου στη χώρα.

Η εφημερίδα Herald Sun δημοσίευσε ένα έγγραφο-ντοκουμέντο με τις οδηγίες που έστειλε η ομοσπονδία τένις της Αυστραλίας στους αθλητές. Στο έγγραφο αναφέρεται το πιστοποιητικό νόσησης ως βάσιμος λόγος εξαίρεσης για την είσοδο στη χώρα.

The document the Herald Sun has that was sent to players by Tennis Australia on December 7. The federal advice to TA was sent in November. #novakdjokovic pic.twitter.com/bugoGuRqky

— Neil McMahon (@NeilMcMahon) January 7, 2022