Η σύζυγος του Τζόκοβιτς “έσπασε” τη σιωπή της

Η σύζυγος του Νόβακ Τζόκοβιτς, Γιελένα, “έσπασε” τη σιωπή της, ενώ ο τενίστας συνεχίζει τη νομική διαμάχη για να μπορέσει να παίξει στο Australian Open. Ο Τζόκοβιτς θα παραμείνει υπό κράτηση σε ξενοδοχείο από τις υπηρεσίες Μετανάστευσης της Αυστραλίας έως τη Δευτέρα που θα εκδικαστεί η υπόθεσή του.

Η σύζυγός του μέσω Twitter έστειλε ένα μήνυμα. “Είναι Χριστούγεννα για εμάς σήμερα, οι ευχές μου είναι για όλους για υγεία, ευτυχία, να είναι ασφαλείς και μαζί με τις οικογένειές τους. Εύχομαι να μπορούσαμε να είμαστε όλοι μαζί σήμερα, αλλά η παρηγοριά μου είναι ότι τουλάχιστον είμαστε υγιείς. Θα μάθουμε πολλά από αυτή την εμπειρία” τονίζει.

“Ευχαριστώ όλους εσάς από όλον τον κόσμο που χρησιμοποιείτε τη φωνή σας για να στείλετε αγάπη στον σύζυγό μου. Παίρνω μια βαθιά ανάσα για να ηρεμήσω και να βρω μέσα μου κατανόηση και ευγνωμοσύνη αυτή τη στιγμή για όλα όσα συμβαίνουν” προσθέτει και συνεχίζει:

“Ο μόνος νόμος που πρέπει όλοι να σεβόμαστε πέρα από τα σύνορα είναι η αγάπη και ο σεβασμός για τον συνάνθρωπο. Αγάπη και συγχώρεση δεν είναι ποτέ λάθη αλλά μια δύναμη”.

It’s Christmas today for us, my wishes are for everyone to be healthy, happy, safe and together with families. We wish we are all together today, but my consolation is that at least we are healthy. And we will grow from this experience. 🎄🙏♥️

— Jelena Djokovic (@jelenadjokovic) January 7, 2022