Νόβακ Τζόκοβιτς: Θύελλα αντιδράσεων για το «μαγικό φίλτρο» – Το ξέσπασμα της συζύγου του

Συνεχίζονται οι αντιδράσεις και παράλληλα φουντώνουν οι θεωρίες συνομωσίας γύρω από το «μαγικό φίλτρο» του Νόβακ Τζόκοβιτς. Όλα ξεκίνησαν από τα βίντεο που έχουν “ανέβει” στo Twitter και απεικονίζουν τον Σέρβο τενίστα να πίνει από σέικερ ένα ρόφημα που του έχει ετοιμάσει το επιτελείο του. Το συγκεκριμένο περιστατικό συνέβη στον αγώνα του Νόβακ Τζόκοβιτς με τον Στέφανο Τσιτσιπά για τα ημιτελικά του Paris Masters.

Στο βίντεο που φέρνει στο φως της δημοσιότητας ο δημοσιογράφος Damian Reilly, οι άντρες από το επιτελείο του Τζόκοβιτς προσέχουν να μην φαίνεται η “δημιουργία” του ροφήματος. Γίνεται η παρασκευή του μυστικά, ενώ οι υπόλοιποι προτρέπουν έναν άλλον άντρα από την “ομάδα” τους να γυρίσει με πλάτη, ώστε να κρύψει εντελώς την ορατότητα από την πλευρά που θεατής τραβούσε με το κινητό του την όλη διαδικασία. Όταν ολοκληρώθηκε η παρασκευή του ροφήματος, ο άντρας που το έφτιαξε το έδωσε σε ένα κοριτσάκι στο court που βοηθάνε τους τενίστες και εκείνο έτρεξε στον Σέρβο σταρ. Του έδειξε ποιος του το έδωσε και εκείνος το πήρε.

Can anyone who knows tennis explain what is going on here, and why it’s being done this way? It looks amazingly dodgy. pic.twitter.com/xoJHBLmTzA — Damian Reilly (@DamianReilly) November 6, 2022

“Μπορεί κάποιος που γνωρίζει τένις, να μου εξηγήσει τι συμβαίνει εδώ και γιατί γίνεται με αυτόν τον τρόπο; Μου φαίνεται εκπληκτικά ύποπτο” έγραψε στο Twitter ο δημοσιογράφος που ανήρτησε το σχετικό βίντεο.

I would very much like to know what was in this bottle. It certainly wasn’t liquid, and he gestured to his coach before inhaling it. Very odd. pic.twitter.com/bBG62BOMFh — Damian Reilly (@DamianReilly) July 5, 2022

Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό και όσο ο Τζόκοβιτς δεν δίνει σαφείς απαντήσεις τόσο θα πληθαίνουν οι θεωρίες συνωμοσίας. Στο πρόσφατο παρελθόν που είχε ερωτηθεί σχετικά το είχε χαρακτηρίσει: “Μαγικό φίλτρο”.

Θέση στο ζήτημα πήρε η σύζυγος του Τζόκοβιτς, Γέλενα, η οποία ζήτησε να σιωπήσουν όσοι αναφέρονται στο συγκεκριμένο ζήτημα: “Θα μιλήσει όταν είναι έτοιμος να μιλήσει. Όλη αυτή η ανοησία να μιλάνε ορισμένοι άνθρωποι για ό,τι δεν είναι έτοιμοι επειδή άλλοι είναι ανυπόμονοι, είναι παράλογο. Πάψτε. Κοιτάξτε περισσότερο τους εαυτούς σας. Δεν είναι όλα ύποπτα όσα βλέπετε. Θα μπορούσε να είναι κάτι ιδιωτικό. Δεν επιτρέπεται αυτό;”.