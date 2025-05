Νότιγχαμ Φόρεστ: Νίκησε 2-1 την Γουέστ Χαμ και έμεινε «ζωντανή» για το Champions League

Η Νότιγχαμ δεν είχε άλλα περιθώρια, νίκησε, έστω δύσκολα, στο Λονδίνο τη Γουέστ Χαμ με 2-1, στο πλαίσιο της 37ης αγωνιστικής της Premier League, και παρέμεινε στη «μάχη» για το Champions League, μια αγωνιστική πριν την ολοκλήρωση της σεζόν.

Ο Μόργκαν Γκιμπς-Γουάιτ άνοιξε το σκορ στο 11ο λεπτό και αμέσως έσπευσε να αφιερώσει το γκολ στον Ταϊβό Αβονίγι, σηκώνοντας ψηλά τη φανέλα του συμπαίκτη του, θέλοντας να τον στηρίξει ψυχολογικά, έπειτα από τη σοβαρή περιπέτεια με την υγεία του.

Ο 27χρονος Νιγηριανός φορ ξύπνησε από το τεχνητό κώμα στο οποίο τον έβαλαν οι γιατροί την περασμένη Τρίτη, στο πλαίσιο της χειρουργικής επέμβασης για την αποκατάσταση του τραυματισμού του στην κοιλιακή χώρα. Ο επιθετικός της Νότιγχαμ τραυματίστηκε την περασμένη αγωνιστική στην ισοπαλία με τη Λέστερ (2-2), όταν προσέκρουσε με δύναμη στο δοκάρι, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στην κοιλιακή χώρα. Για τους γηπεδούχους ο Ντίνος Μαυροπάνος ήταν στον πάγκο και δεν χρησιμοποιήθηκε από τον Γκρέιαμ Πότερ.

