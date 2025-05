Νότιγχαμ Φόρεστ: Σε τεχνητό κώμα ποδοσφαιριστής μετά τον σοβαρό τραυματισμό του – Τα νεότερα για την υγεία του

Έναν σοβαρό τραυματισμό είχε ο παίκτης της Νότιγχαμ Φόρεστ, Τάιβο Αβονίγι την Κυριακή στο τέλος του αγώνα με την Λέστερ. Τραυματίστηκε στην κοιλιακή χώρα έπειτα από σύγκρουση με το δοκάρι.

Υποβλήθηκε σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση και οι γιατροί αποφάσισαν ο 27χρονος να μπει σε τεχνητό κώμα ως συνέχεια του χειρουργείου που έκανε.

Οι γιατροί σημειώνουν ότι η κατάσταση του Νιγηριανού είναι υπό έλεγχο και δεν κινδυνεύει η ζωή του.

Το πρωί της Τετάρτης (14/5) δε, οι θεράποντες γιατροί αναμένεται να ξυπνήσουν τον Αβονίγι, προκειμένου να συνεχιστεί η διαδικασία της επέμβασης και να πάρει εξιτήριο τις επόμενες μέρες.

Η Νότιγχαμ Φόρεστ είχε εκδώσει ανακοίνωση νωρίς την Τρίτη (13/5) λίγο μετά την επέμβαση, αναφέροντας:

«Η Νότιγχαμ Φόρεστ μπορεί να επιβεβαιώσει ότι ο Τάιβο Αβονίγι αναρρώνει καλά μέχρι στιγμής μετά από επείγουσα χειρουργική επέμβαση για σοβαρό τραυματισμό στην κοιλιακή χώρα, που υπέστη κατά τον αγώνα της Κυριακής με τη Λέστερ Σίτι.

Η σοβαρότητα του τραυματισμού του είναι μια ισχυρή υπενθύμιση των φυσικών κινδύνων που υπάρχουν στο ποδόσφαιρο και γιατί η υγεία και η ευημερία ενός ποδοσφαιριστή πρέπει πάντα να αποτελούν προτεραιότητα».

Δείτε βίντεο από τον τραυματισμό του:

Awoniyi has had to be placed in a medical coma due to this injury.

This could all have been avoided if the officials are allowed to flag clear offsides early and not play on

We all knew a serious injury was a matter of time but PGMOL didn’t listen!

pic.twitter.com/k7gWPnv8Up

— Liam Wilko (@CFCLiamW) May 13, 2025