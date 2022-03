Νικ Κύργιος: “Καμπάνα” 25.000 δολαρίων για την ρακέτα που πέταξε στο Indian Wells

Mε πρόστιμο 25.000 δολαρίων από την ATP τιμωρήθηκε ο Ελληνοαυστραλός Νικ Κύργιος για τη συμπεριφορά του νωρίτερα αυτό τον μήνα, όταν πέταξε και έσπασε τη ρακέτα του. Μάλιστα, παραλίγο να χτυπήσει ένα ball boy.

Μετά την ήττα του, με 7-6(0), 5-7, 6-4, ο Κύργιος έσπασε τη ρακέτα του στο έδαφος και αυτή αναπήδησε και παραλίγο να χτυπήσει ένα ball boy.

Ο 28χρονος τενίστας είχε επίσης και έναν υβριστικό διάλογο με φίλαθλο κατά τη διάρκεια του αγώνα, ενώ «συγκρούστηκε» επανειλημμένα με τον κόσμο και τον διαιτητή καρέκλας.

Ο Κύργιος τιμωρήθηκε με 20.000 δολαρίων για αντιαθλητική συμπεριφορά και 5.000 δολαρίων για υβριστική συμπεριφορά, δήλωσε χαρακτηριστικά εκπρόσωπος της ATP.

Nick Kyrgios’ temper tantrums creating a dangerous environment for everyone involved. barely two weeks after Alexander Zverev whacked his racket against the umpire’s chair. and this is supposed to be a “poised” sport? pic.twitter.com/422PnfesE3

— m ✨ CL16 WIN (@tsitschurrow) March 18, 2022